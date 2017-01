Landratsamt in Mandaukaserne? Die Stadt will im ehemaligen Armeegelände Gebäude zurückbauen und eine Frischluftschneise schaffen. Davon könnte auch die Mandaukaserne profitieren.

Das Landratsamt könnte in die Mandaukaserne ziehen, finden die Zittauer Grünen. © Thomas Eichler

Die Zittauer Stadtverwaltung will jetzt für große Teile des ehemaligen Armeegeländes einen Bebauungsplan aufzustellen lassen. Damit soll das Zittauer Stadtentwicklungskonzept (Seko) umgesetzt, die bestehenden Gebäude zurückgebaut und eine Frischluftschneise für die Stadt geschaffen werden. Einbezogen werden soll auch Haus 7 der Hochschule. Die Zittauer Bündnisgrünen begrüßen dieses Vorhaben. Das passe gut „zu unserem Vorschlag, über eine Verlagerung des Hauses 7 in die Mandaukaserne nachzudenken“, sagte Vorstandssprecher Philipp Schwarzbach. Noch schöner wäre es, wenn das Gebäude des Landratsamtes in den Plan einbezogen würde, so Stadtrat Matthias Böhm. Das will er diesen Donnerstag im Stadtrat beantragen. Dem Ratsbeschluss würde eine Veränderungssperre für alle Immobilien im Armeegebiet folgen.

Der Landkreis will für 2,6 Millionen Euro das Landratsamt ertüchtigen. Dann bleibe das Amt bestimmt noch weitere 20 Jahre an der Stelle, fürchtet Böhm. Allerdings gibt es bei den Bündnisgrünen auch Bedenken, dass der Landrat die Pläne auch zum Anlass nehmen könnte, die Verwaltung ganz aus Zittau abzuziehen. Vorstands-Co-Sprecher Horst Schiermeyer hielt dagegen, dass der Aufstellungsbeschluss noch keine direkten Auswirkungen habe. Sollte der Landrat ein Gebäude suchen, in das die Zittauer Landkreisverwaltung hineinpasse, könnte dieses die Mandaukaserne sein. Schließlich hat sich der Kreis schon mit über 100000 Euro Fördermitteln für den Erhalt engagiert. (SZ)

