Landratsamt halbiert das Tempo Statt 100 darf zwischen Pirna und Lohmen bei Nässe streckenweise nur noch 50 gefahren werden. Warum?

Vorsicht statt Bleifuß: Bei Nässe darf zwischen Lohmen und Pirna abschnittsweise nur noch 50 gefahren werden. © Andreas Weihs

Die Straße ist gut ausgebaut, die Sicht frei. Autofahrer, die auf der S 164 zwischen Lohmen und Pirna unterwegs sind, können es dennoch gemütlich angehen lassen: Normale Landstraßen-Geschwindigkeit ist auf der Trasse seit Ende vorvergangener Woche tabu. Schilder mahnen Tempo 70 an und fordern bei Nässe einen noch behutsameren Umgang mit dem Gaspedal: Abschnittsweise gilt dann gar Tempo 50.

Urheber der drastischen Geschwindigkeitsbegrenzung ist das Landratsamt Pirna. Der Straßenabschnitt ist seit Jahren für schwere Unfälle bekannt und sollte eigentlich diesen Sommer saniert werden. Weil das aufgrund zahlreicher anderer Baustellen in und um Pirna nicht möglich war, mahnen nun Temposchilder die Autofahrer zur Vorsicht.

Nach Informationen des Landratsamts hat die Polizei zwischen 2013 und 2015 auf der Strecke 35 Unfälle erfasst, darunter acht Unfälle mit schweren Personenschäden, bei denen es insgesamt 13 Schwerverletzte und drei Leichtverletzte gab. Die Strecke gilt als sogenannte Unfallhäufungslinie und war regelmäßig Thema bei den Treffen der Verkehrsunfallkommission des Landkreises. Um zu verstehen, dass die Straße tückisch ist, muss man aber gar nicht so weit zurückschauen.

September 2016: Zwischen Doberzeit und Pirna kommt auf regennasser Fahrbahn das Auto einer Familie ins Schleudern und prallt frontal gegen einen Baum. Dabei werden die vier Insassen, darunter zwei Kleinkinder, teils schwerst verletzt.

März 2017: Zwischen Lohmen und Doberzeit verliert ein Passat-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, der Passat kracht mit der Beifahrerseite in einen entgegenkommenden Behindertentransport. Wenige Tage später bricht einem 19-Jährigen bergauf zwischen Pirna und Doberzeit der 5er-BMW aus. Das Auto schleudert in einen entgegenkommenden Mercedes.

Das Problem der Straße ist ihr vermeintlich guter Zustand. Weil das Asphaltband weitgehend riss- und schlaglochfrei ist, lädt es zum Schnellfahren ein. Tatsächlich aber ist die Straßenoberfläche abgenutzt und bei Nässe stellenweise nicht mehr griffig. Als Autofahrer bekommt man das erst mit, wenn es zu spät ist. Wer allerdings bei Regen schon einmal zu Fuß vor dem Gasthof Weiße Taube die Fahrbahn auf dem Weg zum Parkplatz überquert hat, weiß, wie rutschig es hier werden kann. Es gab schon einige Stürze.

Forderungen, auf dem gesamten Abschnitt bei Nässe ein Tempolimit einzuführen, gibt es schon länger. Ebenso den Plan, die Trasse zu sanieren. Erst als das Sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr im Frühjahr ankündigte, die Strecke doch nicht wie geplant dieses Jahr zu erneuern, fiel die Entscheidung im für die Verkehrssicherheit zuständigen Landratsamt, Schilder aufzustellen.

Die Kreis-Unfallkommission beauftragte die Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen – das frühere Landesinstitut für Straßenbau mit Sitz im mittelsächsischen Rochlitz – damit, die angemessene Höchstgeschwindigkeit für den Straßenabschnitt zu ermitteln. Die Einschätzung der Rochlitzer Ingenieure fiel drastisch aus und lässt erkennen, wie tückisch der Asphalt wirklich ist. Die Überprüfung habe „verschiedene Defizite, unter anderem in der Trassierung, dem Fahrbahnzustand und der Netzzuordnung der Strecke“ ergeben, teilt die Leiterin des Kreis-Straßenbauamts, Martina Aurisch, auf SZ- Anfrage mit. „Im Ergebnis dieser Ermittlung wurden 70 km/h als angemessen festgestellt.“

Gründe, warum im baumbestandenen Abschnitt zwischen Pirna und Doberzeit sowie in der langen Kurve auf dem Feld zwischen Doberzeit und Lohmen bei Nässe nur noch 50 gefahren werden darf, seien der schlechte Fahrbahnzustand und die Tatsache, dass sich Unfälle überwiegend bei Nässe ereigneten, erläutert Martina Aurisch. Wie lange der Straßenabschnitt noch auf seine Sanierung warten muss, steht unterdessen nicht fest.

Das Landes-Straßenbauamt hatte den geplanten Asphalt-Tausch dieses Jahr auf Bitten des Landratsamtes und der Stadt Pirna abgeblasen, da die Baustelle im Sommer einen der letzten freien Wege in die Sächsische Schweiz blockiert hätte. Es gab und gibt in Pirna schlicht zu viele andere Sperrungen. Nun allerdings ist die S 164 aus dem Staatsstraßen-Baukalender erst einmal komplett herausgeflogen. Eine Sanierung, so die Landesbehörde, werde „nicht vor 2019“ beginnen.

