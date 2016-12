Landratsamt bleibt am Rand der Stadt

250 Verwaltungsmitarbeiterarbeiten im Landratsamt in Zittau. © SZ-Archiv/Matthias Weber

Zittau. Die Zittauer Außenstelle des Landratsamtes an der Hochwaldstraße wird in den nächsten Jahren für 2,75 Millionen Euro saniert. „Die Arbeiten am Dach und der Fassade sollen in den nächsten zwei Jahren ausgeführt werden“, teilte Dieter Peschel, Bauamtsleiter der Kreisverwaltung, mit. „Begonnen werden kann, sobald der Fördermittelbescheid da ist.“ Zudem sollen unter anderem die Sanitärbereiche und die Fußböden erneuert werden.

Die Millionen nicht in die nun wieder sanierungsbedürftigen, ehemaligen Armee-Plattenbauten am Rand der Stadt zu investieren, stattdessen in die Innenstadt umziehen und das Geld in ein historisches Gebäude zu stecken, kommt für den Landkreis nicht infrage. „Nach meiner Kenntnis gibt es in der Zittauer Innenstadt keine Immobilie, wo 250 Verwaltungsmitarbeiter adäquat untergebracht werden können, von notwendigen Investitionen abgesehen, sodass diese Alternative nicht existiert“, beantwortete Thomas Gampe, 1. Beigeordneter und Kreis-Kämmerer, eine entsprechende SZ-Anfrage. (SZ/tm)

