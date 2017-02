Landratsamt bestätigt Vogelgrippe Die tote Möwe, die in Großenhain gefunden wurde, ist am H5N8- Virus gestorben. Das neue Beobachtungsgebiet umfasst auch Teile der Gemeinde Nünchritz.

Der Zusatzzettel „Geflügelpest – Sperrbezirk“ hängt bald auch an den Ortseingangsschildern von Großenhain, Zschauitz und Weßnitz. © Armin Weigel /dpa

Im Landkreis Meißen ist zum dritten Mal in diesem Jahr der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden. Nach Radebeul und Meißen wurde nun auch in Großenhain bei einem Wildvogel der hochansteckende H5N8-Virus nachgewiesen. Dabei handelt es sich um eine tote Möwe, die am 2. Februar von einer Oberschülerin auf dem zugefrorenen Gondelteich entdeckt wurde.

„Der Verdachtsfall hat sich bestätigt“, sagt Kerstin Thöns, die Sprecherin des Landratamtes Meißen auf Nachfrage der SZ. Am Montag erhielt das Veterinäramt des Landkreises den mit Spannung erwarteten Befund vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI), um welchen Typ der Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, es sich bei der Großenhainer Möwe handelt. Das Löffler-Institut auf der Insel Riems, das als nationales Referenzlabor gilt, wies am Freitag den hochpathogenen Aviäres Influenzavirus vom Subtyp H5N8 nach. Als das Veterinäramt am Montag diese Information erhielt, erließ es sofort eine amtliche Notbekanntmachung.

Strenge Regeln bis 6. März zurück 1 von 7 weiter An Ein- und Ausgängen von Geflügelställen im Sperrbezirk müssen Matten ausgelegt und diese mit einem Desinfektionsmittel getränkt werden. Diese Ställe dürfen nur vom Besitzer der Tiere, seinem Vertreter, von Tierärzten oder Personen im amtlichen Auftrag betreten werden. Geflügel oder andere gefangene Vögel und Bruteier dürfen nicht verkauft oder verschenkt werden. Es ist verboten, im Sperrbezirk geschlachtetes Geflügel bzw. gejagte Wildvögel in Umlauf zu bringen. Nur auf Autobahnen und Schienen darf Geflügel im Durchgangsverkehr transportiert werden und nur, soweit das Fahrzeug nicht anhält und Geflügel nicht entladen wird. Hund oder Katzen dürfen im Sperrbezirk nicht frei umherlaufen. Die Stallpflicht für Geflügel gilt seit Ende letzten Jahres. Quelle: Landratsamt Meissen

Danach wird im Radius von drei Kilometern um den Fundort ein Sperrbezirk gebildet. Ganz Großenhain sowie die Dörfer Zschauitz und Weßnitz gehören zu dieser Sonderzone, für die bis zum 6. März verschärfte Vorschriften (siehe Kasten) gelten.

Außerdem wird im Radius von zehn Kilometern bis zum 28. Februar ein Beobachtungsgebiet errichtet. Hier dürfen Katzen und Hunde nur mit Leine draußen laufen und gehaltene Vögel nicht aus dem Gebiet geschafft werden. Das betrifft alle weiteren Ortsteile Großenhains, die gesamte Gemeinde Priestewitz sowie mehrere Dörfer der Gemeinden Lampertswalde, Ebersbach, Nünchritz und Niederau.

Durch den H5N8-Nachweis in Großenhain wird das Netz der Vogelgrippen-Beobachtungsgebiete immer enger. Auch in Elsterwerda, in Geringswalde bei Döbeln und im Dresdner Zoo wurde die Geflügelpest nachgewiesen. Lediglich das Gebiet ringsum Riesa ist von Sanktionen infolge der Vogelgrippe bisher verschont geblieben..

