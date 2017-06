Landratsamt arbeitet mit neuer Struktur Das Landratsamt krempelt seine Ämter um und reagiert damit auf Verbesserungsvorschläge einer Beratungsfirma.

Das Landratsamt hat seine Ämterstruktur geändert. © Daniel Förster

Seit Anfang Juni arbeitet das Landratsamt mit einer neuen Ämterstruktur. Wichtigste Veränderung ist, dass es künftig im Geschäftsbereich für Gesundheit, Soziales und Ordnung, den die Beigeordnete Kati Hille (CDU) leitet, nur noch vier statt bisher acht Ämter gibt. Vor allem in diesem Geschäftsbereich hatten die Berater der Firma Pricewaterhouse-Coopers schnellere Absprachen und kürzere Dienstwege empfohlen. So werden etwa die Ämter für Gesundheit und Verbraucherschutz zusammengefasst, ebenso das Sozial- und das Ausländeramt. Der Geschäftsbereich bekommt dazu eine eigene Controlling-Abteilung, die die Planung und Überarbeitung der Jugendhilfe in den Blick nehmen soll.

Im Geschäftsbereich Bau und Umwelt, den der Beigeordnete Heiko Weigel (CDU) leitet, bleiben alle sechs Ämter erhalten. Die zwei Stabsstellen für die Finanzbuchhaltung und das Controlling, die zuvor jeder Geschäftsbereich hatte, werden nun zentral dem Amt für Finanzverwaltung zugeordnet. Dieses Amt untersteht dem Landrat Michael Geisler (CDU) direkt.

Das Referat für Regionalentwicklung, bisher dem Bauamt zugeordnet, wurde aufgelöst. Seine Aufgaben gehen hauptsächlich an die Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung über. Diese wird von Matthias Otto geleitet und untersteht ebenfalls direkt dem Landrat.

