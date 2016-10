Landrat zu Besuch Michael Harig schaut sich am Donnerstag in Bischofswerda um - unter anderem im Industrie- und Gewerbegebiet Nord 2.

Besuch in Bischofswerda: Am Donnerstag wird Landrat Michael Harig in der Stadt erwartet. © Steffen Unger

Regelmäßig informiert sich der Bautzener Landrat Michael Harig bei Vor-Ort-Terminen über Entwicklungen in den Kommunen des Landkreises. Jetzt kommt er am Donnerstag nach Bischofswerda. „Wir werden diesen Termin nutzen, um dem Landrat zu zeigen, dass es richtig ist, uns beim Ringen um den Status als Mittelzentrum zu unterstützen“, sagt Bischofswerdas OB Holm Große. Bischofswerda ist derzeit nur sogenanntes Grundzentrum, was sich nachteilig auswirkt, da laut Entwicklungsleitlinien des Freistaates Sachsen den Mittelzentren mehr Bedeutung für das Umland zukommt und so mehr Möglichkeiten zur Entfaltung in Mittelzentren bestehen. Bei der Entwicklung von Handelsflächen spielt das zum Beispiel eine Rolle, unter anderen bei der Genehmigung von „Kaufland“ in Bischofswerda.

Vier Stunden bleibt Landrat Harig in Bischofswerda. Die Rathausriege führt ihn in das Industrie- und Gewerbegebiet Nord 2, das weiterentwickelt werden soll, zeigt die neuen Kita-Standorte und aktive Soziokultur im Stadtteil Süd oder den Eigenheimstandort Buchenweg Großdrebnitz. Eingeweiht wird das Infoterminal am Rathaus.

Die Stadt will die Chance auch nutzen, darauf hinzuweisen, wie wichtig der Ausbau der „Nordspange“ für den Anschluss an die B 98 und die A 4 ist. (SZ)

