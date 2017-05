Landrat will keinen Wolfsabschuss Der Kreis sieht derzeit keine Handhabe für einen neuen Antrag beim Land. Tierhalter machen indessen auf ihre prekäre Situation aufmerksam.

Der Bautzener Landrat will nun doch keinen Wolfsabschuss. © dpa/Patrick Pleul

Bautzen/Radibor. Entgegen seiner ersten Ankündigung stellt Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) nun doch keinen erneuten Antrag auf den Abschuss eines Problemwolfes. Der Landrat hatte die Möglichkeit ins Auge gefasst, nachdem Mitte April ein Wolf im Oberguriger Ortsteil Großdöbschütz Schafe ganz in der Nähe von Wohnhäusern gerissen hatte.

Dem Landkreis fehlt dafür schlicht eine Handhabe. „Wir haben den Fall intensiv geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass sich allein aus diesem Wolfsübergriff keine fundierte Begründung für eine Entnahme ableiten lässt“, so Harig. Seit dem Vorfall sei in der Nähe des Ortes auch kein Wolf mehr gesichtet worden. Das Landratsamt werde aber alle weiteren Übergriffe und auch Sichtmeldungen von Wölfen dokumentieren. „Sollte sich hieraus ein anormales Verhalten des Wolfes feststellen lassen, werden wir die Situation neu bewerten“, heißt es aus dem Landratsamt.

Derweil wollen die Weidetierhalter erneut auf ihre Situation aufmerksam machen. Erstmals soll es deutschlandweit Mahnfeuer geben, die gewerbliche Tierhalter, aber auch Jäger und private Halter von Schafen, Ziegen oder Kühen zusammenbringen. Im Kreis Bautzen findet das Mahnfeuer am heutigen Freitag in Radibor statt.

Die Initiative geht vor allem vom Förderverein der Deutschen Schafhaltung aus. In seinem Aufruf heißt es dazu, dass „zu den bedrohten Arten in der Natur nicht der Wolf zählt, aber so manche Schafrasse, und nicht zuletzt die Vielfalt an Pflanzen und Tieren in den speziellen Naturräumen, die durch unsere Schafe erhalten werden. Der Artenschutz des Wolfes und die Landschaftspflege mit landwirtschaftlichen Nutztieren, insbesondere die seit Jahren bekannten Brennpunkte, müssen schnellstmöglich gemeinsam und nicht nur auf dem Rücken der Weidetierhalter gelöst werden.“

Die Gemeinde Radibor hat das Vorhaben genehmigt, sagt Carola Tuschmo, die sich im Bautzener Raum für die Interessen der Schafhalter einsetzt. „Wir wünschen uns Teilnehmer, die auch sagen, dass wir zwar mit dem Wolf leben müssen, dafür aber Bedingungen geschaffen werden müssen“, so Carola Tuschmo. (SZ)

Mahnfeuer Freitag ab 19 Uhr, Inselteich Radibor

