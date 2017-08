Landrat watscht Witschas ab Die Affäre um einen vertrauten Chat mit einem Nazi hatte den Beigeordneten in Bedrängnis gebracht. Jetzt griff Harig durch. Ein Rücktritt sei aber überzogen.

Dem stellvertretendem Landrat Udo Witschas wurde die Zuständigkeit fürs Thema Asyl entzogen. © Uwe Soeder

Eine zügige Klärung hatte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich noch am Freitag gefordert – gleich am ersten Arbeitstag nach seinem Urlaub zog Bautzens Landrat Michael Harig die Konsequenzen. Sein Stellvertreter Udo Witschas (alle CDU) wird mit sofortiger Wirkung die Zuständigkeit fürs Ausländeramt entzogen. Der Chef der Kreisverwaltung reagierte damit auf den Wirbel in den vergangenen Tagen um die vertraulichen Kurznachrichten zwischen dem Beigeordneten und dem bekannten Rechtsextremisten Marco Wruck.

Noch am Montagabend hatte Michael Harig zu einem Gipfel mit den Chefs der im Kreistag vertretenen Fraktionen geladen. Udo Witschas sollte dort Stellung nehmen und Fragen der Kreisräte beantworten. Dort hatte Udo Witschas noch einmal sein Vorgehen bedauert und sich entschuldigt.

Landrat wies Rücktrittsforderungen zurück

Das Ausländeramt, das sich vorwiegend um Asylfragen kümmert, ist nun erst einmal kommissarisch direkt dem Landrat unterstellt. Udo Witschas habe einen Fehler gemacht, Michael Harig sprach von Unerfahrenheit. Der Beigeordnete habe glaubhaft versichern können, dass er die Situation deeskalieren wollte. Zudem gebe es keine Hinweise, dass er Inhalte der rechtsextremen Szene teile. Rücktrittsforderungen wies Michael Harig zurück. Der Landrat verwies zudem auf die Erfolge von Udo Witschas als Beigeordneter und zuvor in seiner Funktion als Bürgermeister in Lohsa.

Die Sächsische Zeitung hatte Ende der vergangenen Woche über vertrauliche Kurznachrichten zwischen Udo Witschas und dem früheren NPD-Kreischef Marco Wruck berichtet. Nach den jüngsten Auseinandersetzungen auf dem Bautzener Kornmarkt und den Vorfällen um einen daran beteiligten Libyer hatten sich beide zu einem dreistündigen Gespräch im Landratsamt getroffen. Zugleich pflegten beide aber auch eine vertraut klingende Kommunikation über den Facebook Messenger. Dabei tauschten sie sich über den betroffenen Asylbewerber aus und stimmten sich über ihr Auftreten in der Öffentlichkeit ab. Auch das Bautzener Kulturzentrum Steinhaus und die Zukunft des ehemaligen Asylheims im Spreehotel waren demnach Thema.

Vertreter von SPD, Linken und Grünen hatten daraufhin den Rücktritt des Beigeordneten Udo Witschas gefordert. Stanislaw Tillich äußerte im direkten Telefonat mit Michael Harig seine Sorge über die Vorgänge und verlangte eine rasche Klärung.

