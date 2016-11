Landrat trifft neuen NPD-Kreischef Michael Harig kommt der Bitte nach einem Gespräch nach. Kritiker reagieren deshalb empört. Der CDU-Politiker verfolgt indes klare Absichten.

Landrat Michael Harig verteidigt das geplante Treffen mit Marco Wruck. © Archivfoto: Uwe Soeder

Nach Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) möchte sich jetzt auch Landrat Michael Harig (CDU) mit zumindest einem Vertreter der rechtsextremen Szene in der Region zu Gesprächen an einen Tisch setzen. Das Landratsamt bestätigte, dass es am 15. Dezember ein Treffen mit Marco Wruck – jüngst zum neuen Chef des NPD-Kreisverbandes gewählt – geben wird. Marco Wruck war bereits am Gespräch mit OB Alexander Ahrens beteiligt und steckte Mitte September mit als Organisator hinter der rechtsextremen Demo nach den Krawallen auf dem Kornmarkt.

Das Gespräch sei demnach nach einem Bericht in der Sächsischen Zeitung zustande gekommen. Vor vier Wochen war darin Michael Harig zitiert worden, der Verständnis für Bautzens Rathauschef und das Treffen mit Vertretern der rechten Szene äußerte – und zugleich die eigene Gesprächsbereitschaft signalisierte. Marco Wruck habe daraufhin schriftlich um einen Termin gebeten, heißt es aus dem Landratsamt.

Grüne: Ganz schlechtes Zeichen

Bereits Alexander Ahrens hatte für sein Vorgehen reichlich Kritik einstecken müssen. Mit Blick auf die Offerte aus dem Landratsamt spricht der Chef des Kreisverbands der Grünen, Jens Bitzka, von einem ganz schlechten Zeichen. „Nazis darf man kein Podium bieten. Das geht gar nicht“, empört sich Jens Bitzka, der zugleich auf das vom Bundesrat angeschobene NPD-Verbotsverfahren verweist. Heftige Kritik hagelt es auch vom Verein „Willkommen in Bautzen“. Dessen neuer Chef Andreas von Geibler wertet das anstehende Gespräch als „katastrophal für die Außenwirkung“. Stattdessen wünsche er sich eine Einladung für den Verein, der sich in Bautzen für Integration und gegen Fremdenhass engagiert.

Harig: Andersdenkende nicht wegignorieren

Gegenüber der SZ verteidigt Michael Harig das geplante Treffen. Die politische Einstellung des Gesprächspartners sei bekannt, ohne dass sie auch nur im Ansatz geteilt werde. Der Landrat verweist auf die jüngst von der Staatsregierung veröffentlichte Studie über die Einstellung der Sachsen. „Wir können und sollten uns nicht leisten, die Probleme und andersdenkende Personen wegzuignorieren“, erklärt Michael Harig. Eine Absage wäre ebenso in den sozialen Netzwerken publiziert worden: „Ich gehe nicht davon aus, dass dies uns nur einen Meter weiterbringen würde.“

SPD: Eigene Standpunkte ins Gesicht sagen

Konkrete Themen habe Marco Wruck, der die Einladung des Landrats auf Facebook öffentlich gemacht hatte, laut Kreisverwaltung nicht benannt. Michael Harig möchte den Angaben zufolge den Termin nutzen, um einerseits die Situation rund um das Thema Asyl aus rechtlicher, humanitärer und organisatorischer Sicht darzustellen. Zudem wolle er sein Unverständnis über physische und psychische Gewalt und Hasstiraden inner- und außerhalb der sozialen Medien kundtun. Zu hören soll Marco Wruck demnach auch bekommen, welcher Schaden durch das Agieren der NPD und anderen Rechtsextremen sowie der Reichsbürgern für die Region entstehe.

Ausdrücklich unterstützt wird das Ansinnen Michael Harigs vom Bautzener SPD-Politiker Roland Fleischer. Der Stadt- und Kreisrat findet bei jeder Gelegenheit klare Worte gegen Rechts. Zuvor hatte er bereits aber auch Alexander Ahrens in Schutz genommen. „Wir müssen versuchen, mit allen zu reden, auch wenn die Zugänglichkeit eingeschränkt ist“, so Roland Fleischer. Das Gespräch sei eine Möglichkeit, dem Gegenüber den eigenen Standpunkt ins Gesicht zu sagen und um klarzumachen, „dass sie abseits der Demokratie stehen.“

