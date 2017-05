Landrat sieht wenig Chancen für großen Porta-Markt Ein Möbelhaus will sich in Heidenau mit bis zu 35 000 Quadratmetern Verkaufsfläche ansiedeln. Es gibt Widerstand.

Auf dieser Fläche an der S 172 möchte Porta investieren. © Marko Förster

Heidenau. Ein neuer großer Möbel-Discounter an der S 172 in Heidenau – diese Investition müsse klug abgewogen werden. Das sagte der Pirnaer Landrat Michael Geisler (CDU) nach einem Gespräch mit David Tobias, dem Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen. „Aus raumplanerischer Sicht ist die Schaffung von 35 000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Heidenau aus gutem Grund nicht genehmigungsfähig“, so Geisler. Die Ansiedlung derart großflächigen Einzelhandels sei nur in Ober- und Mittelzentren zulässig, Heidenau besitze aber lediglich den Status eines Grundzentrums, erläutert Geisler.

Nachdem Anfang April bekannt wurde, dass der Möbelhändler Porta ein großes Areal an der Heidenauer Hauptstraße zwischen dem Lidl-Markt und der Müglitz-Brücke entwickeln möchte, reagierten Einzelhändler in Pirna und Heidenau mit Sorge. Vor allem die Möbelhäuser fürchten Umsatzeinbußen. Dafür äußerte der Landrat Verständnis. Die Verkaufsfläche in Heidenau würde sich von bisher 40 000 auf bis zu 75 000 Quadratmeter nahezu verdoppeln, die Kaufkraft nicht, heißt es aus dem Landratsamt. Und: In Pirna und Heidenau gebe es bereits jetzt eine Konzentration von Möbelverkaufsflächen.

Auch Handelsverbandschef David Tobias sprach sich gegen die Möbelhaus-Pläne aus. „Eine verstärkte Käufernachfrage in diesem Segment gibt es nicht. Mit Porta würde der Verdrängungswettbewerb im Möbelhandel der Region um ein Vielfaches schärfer werden und das Aus für manchen Unternehmer bedeuten“, so David Tobias. Entscheidend für die Bedenken ist die geplante Größe des neuen Möbelmarktes. Mit 35 000 Quadratmetern hätte er mehr als doppelt so viel Verkaufsfläche wie der Real-Markt in Heidenau.

Aber wie konkret sind die Porta-Pläne eigentlich? Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) sieht in der aktuellen Diskussion eher einen „Sturm im Wasserglas“. Es sei zwar richtig, dass Porta eine Ansiedlung prüfe, in welcher Größenordnung, stehe aber noch gar nicht fest. Derzeit lasse das Unternehmen ein Gutachten erstellen, über dessen Inhalt auch die Stadt noch keine Kenntnis habe, so Opitz. Sollte Porta einen Bauantrag stellen, dann wäre die mögliche Verkaufsfläche ohnehin Bestandteil des Abwägungsverfahrens und unterliege planungsrechtlichen Vorgaben, erklärt der Bürgermeister.

