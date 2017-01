Landrat macht blau Arndt Steinbach stärkt der Winzergenossenschaft bei einem wichtigen Auftritt in Berlin den Rücken.

Landrat Anrdt Steinbach (CDU)

Unter dem Motto „Wir sind alle Winzer Meißen“ haben sich jetzt Lokalpolitiker und Unternehmer auf der Grünen Woche in Berlin demonstrativ hinter die Winzergenossenschaft gestellt. So trugen sie zu einem Abendempfang auf der Messe für Lebens- und Genussmittel die typischen türkisblauen Polohemden der Mitarbeiter von Sachsens größtem Weinerzeuger. Neben Landrat Arndt Steinbach (CDU) zählten Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), Klipphausens Bürgermeister Gerold Mann (parteilos) sowie der Geschäftsführer von Schneider Mineralöl Wolfgang Schneider zu der Runde.

„Im Landkreis Meißen sind 80 Prozent der Weinanbaufläche und 90 Prozent der Winzer Sachsens zu Hause. Die Winzer gehören hier zur Kulturregion und haben eine landschaftsprägende Bedeutung“, so Steinbach. Zur weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau ist die Sächsische Winzergenossenschaft Meissen in diesem Jahr mit einem großen Sortiment ihrer Spezialitäten angereist. Noch bis zum kommenden Sonntag haben Besucher täglich die Möglichkeit, sich durch die sächsischen Sekte und Weine zu probieren und sich so von der Qualität der sächsischen Genussmittel selbst zu überzeugen.

„Die ersten Messetage verliefen sehr zufriedenstellend und die positive Entwicklung der Sachsenhalle insgesamt wird immer deutlicher. Wir freuen uns auf die kommenden Messetage und zahlreiche Besucher“, so der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Lutz Krüger.

Marketingleiterin Manja Licht verwies auf die besondere Bedeutung der Bundeshauptstadt für das Unternehmen. „Die Teilnahme an der Messe ist für die Region und das Anbaugebiet besonders wichtig, um die Präsenz und Bekanntheit zu steigern“, sagte sie. In Berlin sei das Anbaugebiet einigen Verbrauchern immer noch unbekannt und die Winzergenossenschaft arbeite daran, dies zu ändern.

zur Startseite