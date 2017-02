Landrat legt sein Veto im Deponiestreit ein Der Stadtrat erkannte nach 18 Jahren auch Fehler bei der damaligen Rathausspitze. Das sieht Bernd Lange ganz anders.

Persilschein für ehemaligen Oberbürgermeister Rolf Karbaum © Christian Suhrbier

Der Landkreis kassiert endgültig den Versuch des Görlitzer Stadtrates, die Vorgänge um den Verkauf der Deponie in Kunnersdorf neu zu bewerten und der damaligen Rathausspitze um Oberbürgermeister Rolf Karbaum eine Teilschuld zuzusprechen. Der Görlitzer Stadtrat soll deshalb seinen Beschluss vom 24. November in entscheidenen Punkten aufheben. Das hat Landrat Bernd Lange als seine Entscheidung angekündigt. Zwar gibt er dem Stadtrat jetzt noch einmal Gelegenheit zur Stellungnahme. So hat Oberbürgermeister Siegfried Deinege das Thema auf die Tagesordnung des nicht öffentlichen Teil des Verwaltungsausschusses am kommenden Mittwoch gesetzt. Doch lässt der angekündigte Bescheid des Landrates wenig Spielraum für den Rat. Langes Begründungen bergen einigen kommunalpolitischen Sprengstoff.

Politischer Streit im Sommer 1998

Die Stadt Görlitz hatte kurze Zeit nach der Wahl von Oberbürgermeister Rolf Karbaum im Sommer 1998 die Deponie Kunnersdorf an den Abfallverband Ravon auf Druck des Freistaates verkaufen müssen. Schon damals war absehbar, dass künftig aller Müll in die Verbrennungsanlage nach Lauta gebracht wird. Die Sorge war seinerzeit groß, dass die Stadt bei einem Nicht-Verkauf auf einer Deponie sitzen bliebe, ohne Müll zu erhalten. Was natürlich zu dauerhaften Verlusten geführt hätte. Die Deponie hatte bereits im Herbst und Winter 1997/98 die Auseinandersetzungen um Karbaums Vorgänger Matthias Lechner bestimmt, der den Verkauf zu den Bedingungen des Ravons als Erpressung seitens des Freistaates ablehnte. Nach dem Machtwechsel zu Karbaum wurde der Deponieverkauf im Görlitzer Rathaus nicht mehr blockiert. Am 16. Juli 1998 beschloss schließlich der Stadtrat den Verkauf der Deponie mit allen laufenden Verträgen, räumte aber dem Oberbürgermeister das Recht ein, „notwendige Modifizierungen“ vornehmen zu lassen. Genau deshalb, so argumentiert der Landrat nun, habe Rolf Karbaum den umstrittenen Laborvertrag aus den Verkaufsunterlagen herausnehmen lassen dürfen. Der Ravon hatte bereits vor dem Stadtratsbeschluss hingewiesen, diesen Vertrag nicht übernehmen zu wollen. Trotzdem hatte die Stadtreinigungsspitze den Laborvertrag noch kurz vor dem Verkauf verlängert.

Persilschein für OB Karbaum

Um die Verabredungen mit dem Ravon nicht zu gefährden, so erklärt nun Landrat Bernd Lange, habe Karbaum diesen Vertrag rausnehmen müssen. Lange erörtert in seinem sechsseitigen Schreiben vom Dienstag dieser Woche nicht die Möglichkeit, dass Karbaum erneut vor den Stadtrat hätte gehen können, um sich einen nochmaligen Beschluss einzuholen, die Deponie ausdrücklich ohne den Laborvertrag verkaufen zu dürfen. Der Landkreis sieht dafür die Beschlüsse des Stadtrates von Mitte 1998 als ausreichend an, obwohl Karbaum mit seinem Handeln erst die Schadensersatzforderungen des Laborbetreibers herausforderte. Mit anderen Worten: Der Landrat ist der Auffassung, dass ein Oberbürgermeister so handeln darf, um einen vermeintlich höheren Schaden von seiner Stadt abzuwenden oder einen günstigen Verkaufserlös zu erzielen – selbst wenn dadurch einige wenige Bürger Schaden erleiden. Und zwar deshalb, weil die Verwaltungsgerichte zuvor entschieden hatten, dass das Kind schon mit der Vertragsverlängerung durch die Stadtreinigungs-Gremien in den Brunnen gefallen war.

Noch ein weiterer Punkt in dem Schreiben von Lange ist von besonderem Interesse. Man könne die Geschichte von 1998 auch deshalb nicht neu bewerten, weil die Persönlichkeitsrechte von Oberbürgermeister Rolf Karbaum gewahrt werden müssten. Wenn jetzt der Stadtrat beschließt, dass im Sommer 1998 Beschlüsse fehlerhaft umgesetzt worden seien, die zu einer Kette bitterer Ereignisse geführt haben, dann würde Karbaums Amtsführung als fehlerhaft beurteilt. Das aber sei eine „unzutreffende Feststellung des Stadtrates“ und deshalb müsse der Landrat „zum Schutz des Einzelnen vor falschen Darstellungen derartige Aussagen beanstanden und deren Beseitigung veranlassen“. Dass die Beschuldigten aus den Stadtreinigungs-Gremien seit Jahren beklagen, dass ihre Rechte mit Füßen getreten werden, spielt hier auch keine Rolle. Denn ihnen wurde die Schuld von Gerichten zugesprochen.

Schließlich befindet Landrat Bernd Lange, dass man 18 Jahre nach den Ereignissen nichts mehr neu aufrollen könne. Denn der heutige Oberbürgermeister Siegfried Deinege könne an den Dingen nichts mehr ändern. Der Stadtrat kommt mit seinen Bemühungen um eine Rehabilitation der verurteilten Mitglieder der Stadtreinigungs-Gremien schlichtweg zu spät.

