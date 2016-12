Landrat Lange schließt Wolfsabschüsse nicht aus

Der Görlitzer Landrat Bernd Lange. © Landratsamt.

Görlitz. Landrat Bernd Lange (CDU) will den Schutzstatus des Wolfes überprüfen lassen. Er schließt sich damit einer Forderung von Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt an, die er in der SZ diese Woche erhoben hatte. Das teilte am Freitag das Landratsamt mit. Lange greift damit erstmals in dieser Deutlichkeit in diese Debatte ein. Abschüsse sollten nach Ansicht des Görlitzer CDU-Politikers aufgrund der hohen Rudeldichte in Ostsachsen nicht mehr ausgeschlossen werden. „Ich fordere die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks auf“, erklärte Lange, „sich im Bund und bei der Europäischen Union für eine gesetzliche Klarstellung in diesem Sinne einzusetzen.“ Lange sieht dazu einen dringenden Handlungsbedarf.

Zugleich appellierte Landrat Lange an die Schafhalter im Landkreis Görlitz, alles zu tun, um ihre Tiere vor Wolfsangriffen zu schützen. Er gehe auch weiterhin davon aus, dass sie für den damit verbundenen Aufwand sowie einen eventuellen Verlust entschädigt werden. (SZ/sb)

