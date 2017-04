Landrat lässt Wolfsabschuss prüfen Nach dem erneuten Riss von Schafen, vermutlich durch einen Wolf, im Kreis Bautzen reagiert jetzt Landrat Michael Harig.

Den Wolf zum Abschuss freigeben. Das fordert der Bautzener Landrat Michael Harig. © dpa

Nach den mutmaßlichen Wolfsrissen in Großdöbschütz lässt der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) erneut einen Abschuss von Wölfen prüfen. Darüber informierte am Mittwoch die Pressestelle des Landratsamtes. „Der Vorfall hat sich nur 50 Meter von den ersten Häusern und damit innerhalb einer kompakten Bebauung ereignet. Dieser Umstand muss bei der Prüfung berücksichtigt werden“, so Harig. In Großdöbschütz hatte am Montagmorgen ein Schafhalter den Tod von einem Muttertier und einem Lamm festgestellt.

Landrat Michael Harig geht davon aus, dass bei einer wachsenden Wolfspopulation auch eine Häufung der Konflikte eintreten wird. „Wir werden jetzt gemeinsam mit dem Ministerium genau schauen, wie wir als Landkreis wirksam und rechtssicher Entnahmen bewirken können“, so Harig. (szo)

