Landrat lädt zum Wirtschaftstag ein Auf dem Pirnaer Sonnenstein gibt es am 16. Mai nicht nur interessante Vorträge für Unternehmer.

Im Landratsamt im Schloss Sonnenstein findet am 16. Mai der Wirtschftstag statt. © Daniel Förster

Pirna. In diesem Jahr steht der Wirtschaftstag des Landkreises unter dem Motto „Fachkräfte finden, halten, begeistern und weiterentwickeln“. Er findet am Mittwoch, 16. Mai, ab 16 Uhr im Landratsamt Pirna statt. Landrat Michael Geisler (CDU) sagt, er freue sich darauf, die Unternehmer des Landkreises einzuladen. „Die Wirtschaft und deren Rahmenbedingungen ändern sich rasant. Umso wichtiger ist es, sich auszutauschen“, so Geisler. Dafür hat er zwei Redner eingeladen. Die Unternehmensberaterin Regina Först spricht zum Thema: Top Mitarbeiter finden und halten – werden Sie Chef für attraktive Arbeitsplätze. Jürgen Wegge, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Dresden, hält seinen Vortrag: Der Mix macht’s – Jung und Alt in einem Team. Bedienungsanleitung für alter(n)sgerechtes Führen. (SZ)

Unternehmer können sich im Internet anmelden.

