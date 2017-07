Landrat kondoliert nach Busunglück Neun der 18 Todesopfer stammen aus dem Landkreis. Noch sind nicht alle Verletzten zu Hause.

Landrat Michael Geisler spricht den Hinterbliebenen des tragischen Busunglücks sein Mitgefühl aus. © Daniel Förster

Trauer im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Der schwere Busunfall am Montag auf der A 9 in Oberfranken hat neun Menschen aus dem Landkreis das Leben gekostet. Nach SZ-Informationen kamen die Verunglückten aus Pirna, Heidenau, Königstein und Stolpen. Landrat Michael Geisler (CDU) sagte: „Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unter den Todesopfern des Busunglückes auch Bürgerinnen und Bürger aus unserem Landkreis sind. Mein Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt den Hinterbliebenen aller, die auf so tragische Weise ums Leben gekommen sind. Den zahlreichen Verletzten wünsche ich baldige Genesung.“

Bei dem Unglück starben 18 Menschen, die Opfer kamen neben dem Landkreis aus Dresden, Hoyerswerda und Weißwasser. Von den 30 zum Teil Schwerverletzten werden noch viele in Krankenhäusern behandelt. Der Bus war nach Italien unterwegs und ging bei einem Auffahrunfall in Flammen auf. Als möglicher Verursacher steht bisher allein der bei dem Unfall gestorbene Busfahrer im Fokus der Ermittler. Gegen andere werde nicht ermittelt, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. (SZ/dsz)

