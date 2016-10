Landrat in Japan In Meißens Partnerstadt Arita werden 400 Jahre Herstellung von Porzellan gefeiert.

Eine Aufnahme vom Besuch der Landkreis-Delegation in Meißens Partnerstadt Arita im Mai 2013. Anlass des diesjährigen Besuches sind die Feierlichkeiten zum Jubiläum „400 Jahre Porzellanherstellung in Arita“. © Archiv/Martin Bahrmann

Landrat Arndt Steinbach (CDU) und Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) sind derzeit mit einer Delegation in Meißens Partnerstadt Arita in Japan. Anlass des Besuches der Meißen-Delegation sind die Feierlichkeiten zum Jubiläum „400 Jahre Porzellanherstellung in Arita“.

Eckpunkte der neuntägigen Reise sind unter anderem ein Besuch beim Bürgermeister der Stadt Arita Takatoshi Yamaguchi sowie beim Vize-Gouverneur der Präfektur Saga Hideo Ikeda, die Teilnahme an der Parade des traditionellen Sarayama-Festes und ein Besuch der Kakiemon-Manufaktur, der traditionsreichsten und ältesten Porzellan-Manufaktur Japans.

Neben zahlreichen Gesprächen und intensivem Austausch mit unseren Freunden in Arita stehen auch ein paar touristische Punkte auf dem Programm, z. B.. ein Besuch des Shiiba Sansou-Onsen (heiße Quellen) oder die Besichtigung des „Kyushu Keramik Museums“.

Die Städtepartnerschaft zwischen Meißen und Arita wurde 1979 besiegelt. Seit der Wende gibt es einen Jugendaustausch. Arita, eine Stadt mit einer 400 Jahre alten Töpfertradition, ist geprägt durch seine Porzellangeschichte. (SZ)

