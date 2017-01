Landrat Harig für Gemeindefusion Der Politiker kann sich eine geringere Anzahl Gemeinden im Landkreis vorstellen. Der Wachauer Bürgermeister hörte das gern.

Auch wenn er die Ortsnamen nicht aussprach: Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Wachau zeigte Landrat Michael Harig (CDU) Sympathien für eine Fusion von Großnaundorf, Lichtenberg und Wachau. © Uwe Soeder

Die Sache muss Landrat Michael Harig (CDU) am Herzen liegen. „Wir haben jetzt 58 Gemeinden im Landkreis. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar weniger werden“, sagte er beim Neujahrsempfang der Gemeinde Wachau. Allen im Saal des Seifersdorfer Schlosses war klar, dass er damit nur die Fusionsgespräche von Großnaundorf, Lichtenberg und Wachau meinen kann und für den Zusammenschluss warb. Neben dem Gastgeber Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) waren schließlich auch seine beiden Amtskollegen Jürgen Kästner aus Großnaundorf und Christian Mögel aus Lichtenberg unter den Zuhörern. Bei solchen Fusionen müssten die Gewohnheiten, die Einwohner im Hinblick auf die Verwaltungen haben und die Möglichkeiten, die moderne Ämter über das Internet bieten, in Einklang gebracht werden, sagte der Kreischef. „Dann kann ich solche Zusammenschlüsse nur begrüßen“, sagte Michael Harig, ohne die betreffenden Gemeinden beim Namen zu nennen. Veit Künzelmann nahm das Thema gerne auf. „Wir sind in guten Gesprächen“, erklärte er im Hinblick auf die Fusionsverhandlungen mit den beiden Nachbargemeinden. Aus seiner Sicht ist ein Zusammenschluss der Drei das Beste, was jeder dieser Kommunen passieren kann. Es würde sich eine ländliche Großgemeinde bilden, die eigenständig ihre Geschicke entscheiden kann. Käme es nicht dazu, würden die drei Kommunen Anhängsel von Radeberg im Falle von Wachau oder Pulsnitz im Falle von Großnaundorf und Lichtenberg. „Das kann niemand wollen“, sagt der Wachauer Bürgermeister. Er sieht auch handfeste Vorteile für die Gemeinden. „Auf einen Schlag wäre viel mehr Geld in der Kasse und damit für mehr Investitionen. Das gilt für alle drei Orte.“ Die hohen Gewerbesteuereinnahmen würden dann auf die viel größere Einwohnerzahl angerechnet. „Dadurch müssten wir beispielsweise weniger Reichensteuer abführen.“

Letztes Wort haben die Einwohner

Das Jahr 2017 dürfte für die Fusionsverhandlungen entscheidend sein. Will sich die vorbereitende Arbeitsgruppe mit Gemeinderäten aus den drei Kommunen regelmäßig treffen. Dabei soll geklärt werden, wie eine Fusion möglich wäre. Wie Kitas, Feuerwehren und die Vereine aufgestellt sind und wie die Zusammenarbeit erfolgen könnte. Nach dem Hinweis des Landrats wird bei den Verhandlungen sicher noch genauer hingeschaut, in welchen Orten Fachämter geöffnet bleiben. Wie weit die Wege der Einwohner zu ihren Verwaltungen dann sind.

Das letzte Wort zur Fusion haben jedoch die Einwohner von Lichtenberg, Großnaundorf und Wachau. „Es wird einen Bürgerentscheid zeitgleich in allen drei Gemeinden geben. Das Ergebnis wird dann bindend sein.“ Im Klartext, entscheidet sich die Mehrheit gegen den Zusammenschluss, dann wird es ihn nicht geben.

Laut einer Vorgabe des Freistaates werden ab 2025 nur noch Kommunen finanziell unterstützt, die mehr als 5 000 Einwohner haben. Wachau als einzelne Gemeinde verfehlt diese Marke mit rund 4 500 Einwohnern knapp. In der Gemeinde Lichtenberg leben rund 1 600 Menschen und in Großnaundorf etwa 1 000 Einwohner. Durch den Zusammenschluss wäre die erforderliche Einwohnerzahl erreicht.

