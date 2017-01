Landrat hält an Neujahrskonzert fest Fast alle Plätze im großen Saal des Bürgerhauses in Niesky sind bereits für die Veranstaltung verkauft.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Neue Lausitzer Philharmonie spielte zum Neujahrskonzert des Landrates im Bürgerhaus Niesky voriges Jahr. © Rolf Ullmann Die Neue Lausitzer Philharmonie spielte zum Neujahrskonzert des Landrates im Bürgerhaus Niesky voriges Jahr.

Bernd Lange (CDU) ist Landrat im Landkreis Görlitz und lebt mit seiner Familie in Rothenburg.

Eingeführt hat das Konzert zum Neujahrsbeginn Landrat a.D. Erich Schulze. Warum der Görlitzer Landrat Bernd Lange nicht auch mal in Löbau oder Görlitz zum Konzert einlädt, warum er keine Freikarten verschenkt, das erklärt er im SZ-Interview.

Herr Lange, mit der Messehalle in Löbau gibt es doch einen weiteren guten Veranstaltungsort. Warum laden Sie wieder nach Niesky ein?

Das Neujahrskonzert in Niesky ist mittlerweile eine gute Tradition und ich sehe keinen Grund, damit nach Löbau zu wechseln. Mit Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass mittlerweile auch Menschen aus dem Süden des Landkreises den Weg nach Niesky finden.

Aber wenn irgendwann mal die Görlitzer Stadthalle bereitsteht, wäre das dann ein Grund, die Niesky-Tradition mal zu unterbrechen?

Auch für die Görlitzer Stadthalle finden sich bestimmt Veranstaltungen. Mit dem Neujahrskonzert bleiben wir gerne in der Fläche. Niesky ist genauso zu achten wie Görlitz, Löbau oder Bad Muskau. Wir halten ja beispielsweise auch daran fest, an mehreren Orten Sportgalas zu unterstützen und drängen nicht darauf, in Löbaus Messehalle eine für den gesamten Landkreis zu veranstalten. Noch ein anderes Beispiel: Der vom Landkreis Löbau-Zittau ins Leben gerufene Bürgerpreis wird zwar als Preis für Einwohner aus dem gesamten Kreis Görlitz vergeben, aber die feierliche Veranstaltung findet in Zittau statt, die nächste übrigens noch im Januar. Mehr und mehr werden auch Ehrenamtliche aus dem Landkreis-Norden vorgeschlagen und geehrt. Wer mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet wird, das entscheidet übrigens ein unabhängiges Gremium. Wir hängen uns da nicht mit rein, unterstützen das aber finanziell.

Wer entscheidet über die Stücke, die beim Neujahrskonzert erklingen? Äußern Sie da Wünsche?

Nein, ich lasse mich da überraschen. Was gespielt wird, darum kümmert sich die Neue Lausitzer Philharmonie. Meistens haben sie Solisten dabei. Ich freue mich schon auf das Konzert.

Aber Sie begrüßen die Gäste und halten auch eine Ansprache?

Ja, natürlich. Wir laden die Menschen zu dem Neujahrskonzert ein, da bin als Gastgeber auch in der Pflicht, sie zu begrüßen. Aber die Ansprache, die halte ich kurz. Ich gehe ein auf das, was war, und auf das, was kommt im Landkreis. Höchstens fünf bis zehn Minuten dauert die Rede. Die Leute kommen doch zum Konzert, da wollen sie keine langen Vorträge hören. Als Landkreis Görlitz veranstalten wir traditionell keinen Neujahrsempfang. Davon gibt es so viele. Wir bleiben bei unserem Neujahrskonzert im Bürgerhaus Niesky.

Laden Sie auch Ehrengäste ein?

Wir laden auch Gäste ein, unter anderem unsere Unterstützer wie den Sponsor Sparkasse. Aber grundsätzlich ist unser Neujahrskonzert eine öffentliche Veranstaltung. Wer möchte, kann sich eine Karte kaufen und dabei sein. Wir behalten uns zwar vor, wenn sich jemand anmeldet einige Plätze zu reservieren, auch für unsere geladenen Gäste. Aber jeder im Saal zahlt für sein Ticket selbst.

Neujahrskonzert des Landkreises, 8. Januar, 16 Uhr , Bürgerhaus Niesky

zur Startseite