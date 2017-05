Landrat für Wolfs-Regulierung Michael Harig macht sich für eine Lockerung des Schutzstatus stark und warnt vor einem „Irrweg“.

Der Wolf breite sich immer mehr in der Oberlausitz aus. Das stehe im Widerspruch zur Nutztierhaltung. © dpa

Auch beim jüngsten Wolfsangriff in seinem Landkreis sind dem Bautzener Landrat von Rechtswegen die Hände gebunden. Es ist schon der zweite außergewöhnliche Fall, nach dem Michael Harig (CDU) die Möglichkeit einfordert, einen Problem-Wolf abschießen zu können. Dieses Mal hatte sich im Oberguriger Ortsteil Döbschütz ein Wolf direkt an eine Wohnsiedlung herangewagt. Aber auch in diesem Fall hatte die Kreisverwaltung, die an das bestehende Recht und Gesetz gebunden ist, keine Möglichkeit, dafür einen genehmigungsfähigen Antrag zu stellen.

Dennoch und gerade deswegen, betont Harig gegenüber der SZ, werde er nicht ruhen, sich weiterhin für eine Regulierung der Wolfsbestände einzusetzen. „Wir brauchen eine Lockerung des Artenschutzes“, so der Landrat. Nur so könnten Konflikte vermieden werden. „Die Wolfs-Population wächst ohne natürlichen Feind Jahr für Jahr um 30 Prozent. Wenn das nicht reguliert wird, werden wir die Geister, die wir riefen, nicht mehr los“, ist Michael Harig überzeugt. „Der ländliche Raum braucht die Nutztierhaltung – als Wirtschaftszweig, zur ökologischen Landbewirtschaftung und auch im Sinne der Artenvielfalt und Traditionspflege“, begründet der Landrat.

Der Wolf sei seiner Meinung nach weder vom Aussterben bedroht, noch sei der Erhaltungszustand europäisch oder global kritisch, so Harig. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises auch beim jüngsten Wolfsriss keine Handhabe für einen Entnahme-Antrag gesehen hatte.

Den derzeit praktizierten, strengen Artenschutz hält Harig für einen „Irrweg“, weil er „die ungehinderte Verbreitung des Großraubtieres Wolf“ zulasse. „Ich kann nur an alle politischen Entscheider appellieren, sich einer maßvollen Regulierung der Wolfsbestände nicht länger zu verschließen“, erklärt der Landrat. (SZ/ju)

zur Startseite