Landrat fordert zweiten Bauabschnitt für Betreutes Wohnen Obwohl die Nachfrage hoch ist, wurde das Schleifer Projekt auf Eis gelegt. Das ist gegen die geltende Vereinbarung.

Betreutes Wohnen in Schleife: Soziales Zentrum Sankt Barbara. © Joachim Rehle

Schleife. Die Nachfrage nach Appartements im Betreuten Wohnen in Schleife ist hoch. Der erste, im Zusammenhang mit der Umsiedlung realisierte Bauabschnitt ist ausgelastet. Bei der Tagung des Beirats zur Entwicklungskonzeption des Kirchspiels Schleife wurde nun daran erinnert, dass der zweite und dritte Bauabschnitt des Projekts noch nicht realisiert sind. Wegen der andauernden Unsicherheit sei ein größerer Bedarf eingetreten, heißt es in einer Mitteilung des Beiratsvorsitzenden, Landrat Bernd Lange. Das Projekt sei auch für den sozialen Zusammenhalt und Frieden von großer Bedeutung, heißt es darin. Ein Signal an Vattenfall-Nachfolger Leag, das Projekt schnellstens auf sichere Beine zu stellen.

Tatsächlich wurden Abschnitt zwei und drei bisher nicht umgesetzt, obwohl sie Bestandteil gültiger Vereinbarungen mit Vattenfall von 2008/2009 sind. Der zweite sollte eigentlich bis Ende dieses Jahres realisiert werden. Dafür lagen bereits vor reichlich zwei Jahren 72 Anmeldungen vor. Dennoch wurde das Vorhaben auf Eis gelegt. Die aktuellen Zahlen liegen der Gemeinde nach Auskunft von Bürgermeister Reinhard Bork nicht vor. Von Leag war dazu keine Aussage zu bekommen.

Bei der Tagung ging es nach dem Übergang der Tagebaue von Vattenfall an die neu gegründete Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) und nach den ersten Kontakten mit dem neuen Unternehmen vor allem um eine Lagebestimmung und die nächsten Schritte. Überschattet wurden die Diskussionen von der zeitnah erwarteten Entscheidung zum Abbaugebiet 2.

Erleichterung herrschte bei den Beiratsmitgliedern über die Absicht der Leag, die Energiegewinnung in der Lausitz längerfristig fortzusetzen. Damit sorge das Unternehmen für Wertschöpfung und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Die Versorgungssicherheit sowie die Existenzgrundlagen der Bevölkerung blieben so gewährleistet.

Insofern könnten die kommunalen Vertreter der weiteren Zusammenarbeit wieder mit wachsendem Vertrauen entgegensehen. Bei einigen Vorhaben aus den Grundlagenverträgen von 2008 wurden bereits erste Ergebnisse erzielt. So erreichten die Gemeinde Schleife und das Bergbauunternehmen eine Übereinkunft über die weitere Finanzierung beim Umbau von Gemeindeamt und Kita.

In der Beratung herrschte Einigkeit darüber, dass eine Lösung bei der Kommunalberatung ebenso dringend sei wie beim Betreuten Wohnen. Die Beratung habe bislang einen beachtlichen Beitrag zur sachlichen Aufgabenbewältigung geleistet. Sie läuft, nach einer kurzen Verlängerung, zum Ende des ersten Quartals 2017 wegen ausbleibender Finanzierung durch den Tagebaubetreiber aus. Beide Bausteine der Gemeindeentwicklung hängen nach Auffassung des Bergbauunternehmens von der positiven Entscheidung zur Inanspruchnahme des Abbaugebiets 2 ab. Dem steht die kommunale Auffassung entgegen, dass bereits durch das Abbaugebiet 1 und den zunächst weiter laufenden Aufwand für die planerische Behandlung des Abbaugebietes 2 eine Weiterführung der Kommunalberatung unverzichtbar ist.

