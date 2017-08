Landrat fordert erneut Wolfsabschuss Michael Harig (CDU) erneuert seine Forderung mit Blick auf den neuen Wolfsüberfall auf eine Schafsherde in Cunnewitz. Es bleiben aber Bedenken.

Bautzens Landrat Michael Harig fordert den Abschuss des Rosenthaler Wolfsrudels. © Uwe Soeder

Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) will den Abschuss des Rosenthaler Wolfsrudels erneut prüfen lassen. „Ich habe das zuständige Amt gebeten, einen Antrag vorzubereiten, um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten“, sagt der Landrat. Ein Wolf oder mehrere Wölfe hatte in der Nacht zum Sonntag eine Schafsherde in Cunnewitz überfallen und drei Tiere getötet. Zwei Schafe mussten wegen ihrer Verletzungen eingeschläfert werden.

Schäfer Martin Just hatte seine Herde gleich doppelt geschützt, indem er hinter den Festzaun noch einen Elektrozaun gesetzt hatte. Der Wolf musste also zwei Zäune überwinden, um überhaupt zu den Tieren zu gelangen. Ein Flatterband sicherte zudem den äußeren Festzaun noch zusätzlich. Der Schäfer hatte das Flatterband allerdings nicht, wie vorgeschlagen, 20 bis 30 Zentimeter über dem Zaun angebracht, sondern unmittelbar an das Zaunende gespannt. Das wurde bereits in der Vergangenheit kritisiert. In der aktuellen Begutachtung der Schäden spielte dieser Fakt aber keine Rolle, sagt der Schäfer.

Landrat Michael Harig, der in seiner Freizeit selbst Schafe hält, hat schon mehrfach gefordert, dass das Rosenthaler Rudel geschossen werden müsse. Bisher scheiterte die Forderung aber an den Vorgaben. Demnach müssen erst alle Maßnahmen zum Schutz der Herden ausgeschöpft werden, um zu diesem letzten Mittel zu greifen. Das Flatterband galt bisher als wirksamer und preiswerter zusätzlicher Schutz. Harig macht aber selbst deutlich, dass der Weg nicht einfach werden könnte. „Ich werde aber jede Möglichkeit nutzen, um politische Entscheidungsträger zu sensibilisieren, den rechtlichen Rahmen an die Gegebenheiten anzupassen“, sagt er.

Die Grenze des Erträglichen ist nach Einschätzung des Kommunalpolitikers erreicht. „Die Bevölkerung im ländlichen Raum muss den Eindruck gewinnen, dass der Artenschutz sich über jedwede Interessen hinwegsetzt.“ Nutztierhalter ständen so auf der „Abschussliste. „Wenn es keine Nutztierhaltung mehr gibt, werden sich die Konflikte von selbst erübrigen. Das kann ich nicht hinnehmen!“(SZ/pre)

zur Startseite