Landrat dankt Sponsoren des Sports Bernd Lange hat in der Löbauer Johanneskirche 50 Unternehmen der Region für ihr Engagement geehrt.

Landrat Bernd Lange und Kreissportbund-Präsident Karl-Heinz Bruntsch haben Unternehmern ein kleines Präsent überreicht. © Rafael Sampedro

Der Landkreis Görlitz hat 50 Unternehmen für ihr Engagement geehrt. In der Löbauer Johanniskirche dankte Landrat Bernd Lange (CDU) am Montagabend allen Anwesenden für ihre Verdienste rund um die Unterstützung der vielen verschiedenen Vereine im Landkreis. „Egal, ob kleine oder große Beträge – jeder Euro ist wichtig“, sagt er.

Firmenchefs aus Boxberg, Schleife, Görlitz oder Löbau hatten den Weg in die Johanniskirche gefunden. Aus den Händen von Landrat Lange sowie Kreissportbund-Präsident Karl-Heinz Bruntsch gab es für jeden eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Jedes Jahr ehrt der Landkreis Görlitz Sportler, Ehrenamtliche oder Vereine. In diesem Jahr waren nun die Sponsoren an der Reihe. „Das Ehrenamt ist wie das Blut in einem Körper. Aber die Adern, damit das Blut fließen kann, sind eben die Sponsoren“, begründete Bernd Lange das Motto der Veranstaltung. (ms)

