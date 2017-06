Landrat beschenkt Kindergarten Gegen 30 andere Einrichtungen hat sich das Kinderland am Wiesenhang in Freital durchgesetzt. Zur Belohnung gab es ein Spielhaus.

© Symbolbild: dpa

Freital. Die Mädchen und Jungen der Freitaler Kindertagesstätte „Kinderland am Wiesenhang“ haben künftig eine zusätzliche Attraktion in ihrem Garten. Zum Kindertag am 1. Juni haben sie ein Holzspielhaus geschenkt bekommen – und zwar von Landrat Michael Geisler (CDU) höchstpersönlich. Zusammen mit mehr als 30 Kindertageseinrichtungen aus dem Landkreis hatten sich zuvor Eltern, Kinder und Erzieher am Wettbewerb um das Spielhaus, das im Rahmen des Tages der Ausbildung im vergangenen Jahr gebaut wurde, beteiligt. Geisler überreichte das Holzspielhaus gemeinsam mit Vertretern der Kreishandwerkerschaft Südsachsen und des Berufsschulzentrums Pirna.

Der Tag der Ausbildung, der vom Landratsamt veranstaltet wird, bietet jährlich künftigen Fachkräften die Möglichkeit, Ausbildungsmöglichkeiten von Altenberg über Freital bis Neustadt kennenzulernen, sich dabei in unterschiedlichen Berufen auszuprobieren und mit Ausbildern und Lehrlingen ins Gespräch zu kommen. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am 09. September im Beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Pirna. 86 Unternehmen haben sich bereits angemeldet. Schüler können sich dort über Ausbildungen und Praktika informieren. (SZ)

zur Startseite