Landrat auf Weihnachtstour Michael Harig und sein Stellvertreter Udo Witschas besuchen am 24. Dezember Polizeireviere, Pflegheime und Krankenhäuser.

Bautzens Landrat Micheal Harig (CDU) ist am 24. Dezember im Kreis unterwegs © Uwe Soeder

Bautzen. Bautzens Landrat Michael Harig und sein Stellvertreter Udo Witschas gehen auch in diesem Jahr auf Weihnachtstour. Am Vormittag des 24. Dezember besuchen sie Einrichtungen im Landkreis Bautzen, in denen über die Feiertage gearbeitet wird. Wie das Landratsamt mitteilt, wollen sie sich mit einer kleinen Weihnachtsüberraschung bei den Menschen bedanken, die für Ordnung und Sicherheit sorgen oder sich um das Wohl von Kranken und Pflegebedürftigen kümmern.

Auf der Besuchsliste des Landrats stehen am Sonntag unter anderem das Polizeirevier Bautzen, die Rettungsleistelle in Hoyerswerda und die Krankenhäuser in Bischofswerda und Kamenz. Udo Witschas wird mehrere Pflege- und Jugendeinrichtungen besuchen, so unter anderem das „Haus Immisch“ in Bautzen und das Kinder- und Jugendzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. (SZ)

