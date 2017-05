Landlust zum Anfassen Auf Kunaths Hof in Wachau herrschte am Sonnabend buntes Treiben. Nicht nur für Kinder gab es viel zu entdecken.

zurück Bild 1 von 3 weiter Wie aus Schafswolle einst Sachen zum Anziehen wurden, konnten die kleinen und großen Besucher am Sonnabend auf Kunaths Hof in Wachau erfahren. Ohnehin gab es viel historische Gerätschaften aus der Landwirtschaft zu entdecken. © Bernd Goldammer Wie aus Schafswolle einst Sachen zum Anziehen wurden, konnten die kleinen und großen Besucher am Sonnabend auf Kunaths Hof in Wachau erfahren. Ohnehin gab es viel historische Gerätschaften aus der Landwirtschaft zu entdecken.

Auch Kühe konnten am Sonnabend aus nächster Nähe bestaunt werden.

Daniel Hammer mit einem der Schafe: Ungeschoren kam keines davon.

Den Schafen vom Wachauer Verein Wunderland ging es Sonnabend ans Fell. Egal welche Farbe das Fell hatte, egal ob Bock oder Zippe – die Schererinnen machten alle nackt. Für eine gute Sache natürlich, denn auf Wachaus geschichtsträchtigsten Bauernhof Kunaths Hof lebte Landkultur in ihrem besten Sinne auf. Und zwar mit vielen feierlichen Facetten.

Daran hatten vor allem die Kinder Freude. Spielerisch lernten sie von Omas und Opas, wie die Landbevölkerung rund um Dresden vor Jahrhunderten zu wärmender Kleidung kam. Die war längst nicht so schick wie heute. Meistens wurde sie aus Schafwolle gefertigt und das war sehr mühevoll. Nach der Schafschur wurde die Wolle aufbereitet und auf Spinnrädern zu Wollfäden versponnen. Das war in Kunaths Hof nachgestaltet zu erleben. Die nackten Wunderland Schafe waren zu diesem Zeitpunkt nach der Schur wieder in ihre Gatter gebracht. Eine kleine Weile werden sie mit ihrem „Kurzpelz“ wohl leben müssen. Dafür aber im besonderen Lebensstil des Wachauer Wunderlandes.

Zum Begegnungsort umgestaltet

Kunaths Hof wurde vor einigen Jahren von Tierarzt Steffen Jakob erworben. Schritt für Schritt wird es seitdem zu einem Begegnungsort. Es war kein Zufall, dass sich die Mitglieder des Vereins Wunderland hier engagieren. Denn in diesem Haus lebte Bauer Ernst Kunath. Er war es, der in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 auf Wachaus Kirchturm eine weiße Fahne anbrachte, umso die Beschießung durch die Sowjetarmee zu verhindern. Die hatte das Dorf bereits mit Panzern und Haubitzen eingekreist. Der Bauer wurde von den Nazis entdeckt, verhaftet und zusammen mit Wachaus damaligen Bürgermeister Heinze in Radeberg erschossen. Eine Gedenkplatte am Kriegsdenkmal erinnert an sie und auch der Verein pflegt die Erinnerung – auch mit Feiern, die ländliches Leben im Hier und Heute ehren.

In Bauer Kunaths Scheune waren am Sonnabend Geräte und Landmaschinen zu sehen, mit denen die Wachauer zu Ernst Kunaths Lebzeiten ihre Felder bearbeiteten, Gras für ihre Tiere schnitten, Heu machten und im Herbst ihr Getreide einfuhren und in der Scheune droschen. Und auch die von heimischen Stellmachern gefertigten Pferdewagen wurden gezeigt. All das sind Spuren, die auch von Ernst Kunath geblieben sind. Weil es die Wachauer Nachkommen heute so wollen.

Ein Chor aus Festgästen

Auch die Art Feste zu feiern, ist hier etwas anders. Zur Tradition gehört seit Jahren das besondere Kuchenbuffet. Aus vielen Wachauer Haushalten werden Kuchen und Torten auf den Scheunenboden gebracht. An langen Tischen wird gemeinsam gegessen und getrunken. Bezahlt wird erst danach und ausschließlich durch Spenden. Das scheint im Sinne der Veranstalter zu funktionieren. Denn es wird immer wieder so gemacht. Auch selbst zu singen gehört zu den Wachauer Entdeckungen. Sonnabend gab es nämlich ein Konzert der besonderen Art. Der Chor setzte sich aus sangesfreudigen Festgästen zusammen. Und damit die eifrigen Sänger über die erste Strophe hinaus singen konnten, bekamen sie eine vorbereitete Textliste in die Hand gedrückt. Mit frühlingshaften Volksweisen, so wie sie das sächsische Landvolk zu Kunaths Lebzeiten gern gesungen hat.

Neun Lieder umfasste das Chor Repertoire. Und hier zeigte sich: Gemeinsames Singen begeistert Sängerinnen und Sänger. Und wenn mal ein Ton daneben ging, war das höchstens ein Anlass zum Schmunzeln. „Indem wir unsere mitmenschliche Lebensweise im Hier und Heute pflegen, ehren wir auch das Opfer, dass Ernst Kunath und Bernhard Heinze 1945 gebracht haben“, betont Steffen Jakob. Beide hätten am Sonnabend ihre Freude am Geschehen auf Kunaths Hof gehabt. Es war brechend voll. Die Besucher kamen aus allen Himmelsrichtungen. Familien saßen beieinander. Man staunte über den leckeren Geschmack von Wachauer Landwirtschaftserzeugnissen und entdeckte dabei kulturelle Brauchtümer wieder, die eigentlich schon aus dem Blickfeld geraten waren.

zur Startseite