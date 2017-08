Landkreis zeigt erstmals sanierte Hauptturnhalle Die Hauptarbeiten sind abgeschlossen. Anfang 2018 soll wieder Sport getrieben werden.

Zittau. Sechs Monate vor der Übergabe der sanierten Hauptturnhalle an die Nutzer lädt der Landkreis am 10. September zum Tag des offenen Denkmals zu einer Besichtigung ein. Allerdings „ist ein Rundgang durch das Objekt infolge der Ausbauarbeiten nicht möglich“, teilte Gerlind Walter vom Landratsamt auf Anfrage mit. „Es wird einen zentralen Anlaufpunkt – einen abgesperrten Bereich – geben, an welchem Ausführungen und Fragen zum Baugeschehen beantwortet werden.“ Dieser Bereich sei aufgrund des Baugeschehens aber räumlich begrenzt und lasse leider keine großen Menschenansammlungen zu.

Die Hauptleistungen am Bau wie die Errichtung der neuen Halle in der alten, des Daches und der Einbau der Fenster sind erledigt. Zurzeit werden unter anderem die Fassade geputzt, gedämmt und verkleidet, Lüftung, Heizung, Sanitäranlagen eingebaut und die Flachdächer gedeckt.

Der Kreis lässt die Halle vor allem für die Schüler des Christian-Weise-Gymnasiums, dessen Träger er ist, seit Februar 2016 für über sieben Millionen Euro sanieren und umbauen. Zwei von vielen Besonderheiten dabei: Die Fassade wird auf drei Seiten wieder so hergestellt wie zur Eröffnung vor knapp 150 Jahren. Auf der vierten Seite ragt eine moderne Zweifeldhalle heraus.

zur Startseite