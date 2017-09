Landkreis zahlt weiter für Gymnasien Die Gymnasien in Pirna, Heidenau und Sebnitz werden auch in den kommenden Jahren finanziell vom Landkreis unterstützt. Die Summen unterscheiden sich aber.

Heidenau erhält vom Landkreis für den Unterhalt des Gymnasiums in den nächsten Jahren rund 200 000 Euro. © Daniel Förster

Für die Gymnasien in Pirna, Heidenau und Sebnitz erhalten die drei Städte auch in den kommenden fünf Jahren einen Zuschuss vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die finanzielle Unterstützung fällt allerdings etwas geringer aus als bisher. „Wir haben lange und hart verhandelt. Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein“, sagte Sebnitz’ Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Sebnitz als die kleinste der drei Schulträgerstädte erhält künftig rund 179 000 Euro jährlich für den Unterhalt seinen Gymnasiums aus der Kasse des Landkreises, Heidenau gut 213 000 Euro und Pirna knapp 654 000 Euro. Die Höhe der Pauschale ist abhängig von den Schülerzahlen.

Die Gymnasien in Pirna, Heidenau und Sebnitz sind in Trägerschaft der Städte, die in Dippoldiswalde und Freital aber trägt der Landkreis selbst – ein Überbleibsel aus der Zeit vor der Kreisreform. (SZ/dis)

