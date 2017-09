Landkreis zahlt mehr Unterhalt Die Antragszahlen haben sich durch eine Gesetzesänderung verdoppelt. Das Landratsamt muss Personal aufstocken.

Damit das „Engelchen“ fliegen kann, sind die starken Arme von zwei Elternteilen nötig. Fällt einer weg, hat das auch manchmal finanzielle Auswirkungen, weil kein Unterhalt mehr gezahlt wird. Dann springt das Amt ein. © Symbolfoto/dpa

Und dann war er weg, der Vater der kleinen Mara, die gerade erst in die Schule gekommen ist. Praktisch über Nacht wurde ihre Mutter zur Alleinerziehenden, musste alle Entscheidungen alleine treffen und stand auch finanziell erst einmal verlassen da. Denn der Vater des Kindes zahlte, anders als es seine Pflicht gewesen wäre, keinen Unterhalt. Über einen Antrag beim Jugendamt aber konnte die junge Frau sich das Geld doch noch holen.

Seit Juli profitieren Mara und ihre Mutter – ein fiktives Beispiel, von denen es unzählige ähnliche gibt – noch mehr: Das neue Unterhaltsvorschussgesetz sieht diese Zahlungen nun bis zum 18. Lebensjahr des Kindes vor; zuvor hätte Mara den Zuschuss höchstens sechs Jahre lang beziehungsweise bis zum zwölften Lebensjahr erhalten. Rückwirkend zum 1. Juli trat des Gesetz in Kraft. Was ein Segen für viele Alleinerziehende ist, stellt die Kommunen allerdings vor große Herausforderungen: Die Behörden werden von einer Antragsflut überschwemmt, vielerorts musste deshalb bereits neues Personal eingestellt werden.

Rund 2 000 Familien haben im Juli im Landratsamt Unterhaltvorschuss beantragt. „Im August wurden er für September an rund 2 600 Berechtigte ausgezahlt“, teilte Kreissprecher André Kaiser auf Nachfrage mit. Auch ausländische Familien könnten die Unterstützung beantragen, jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen. Der Anteil an den Antragstellern sei gering, sagte Kaiser. Die Antragszahlen insgesamt haben sich, wie die Verwaltung im Vorfeld der Gesetzesänderung bereits vermutet hatte, verdoppelt. So betrug die Zahl der laufenden Fälle bisher rund 2 000, ebenso viele Neuanträge sind jetzt dazugekommen. Das wirkt sich auch auf die Personaldecke im Jugendamt aus.

Rund 800 000 Euro für Unterhalt

Ursprünglich haben sich neun Mitarbeiter um die laufenden Leistungen gekümmert. In diesem Jahr wurde die Zahl auf zwölf aufgestockt. Doch damit nicht genug. „Derzeit laufen noch zwei Neueinstellungen“, berichtete Kaiser. Hinzu kommen drei Mitarbeiter, auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann.

Unterhaltsvorschuss zurück 1 von 4 weiter Anspruch auf Unterhaltsvorschuss hat ein Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und bei einem Elternteil lebt, wenn der zweite Elternteil keinen Unterhalt zahlt oder verstorben ist. Das Kind darf keine Leistungen nach SGB II erhalten. Kinder unter sechs Jahren erhalten 150 Euro, unter zwölf 201 Euro, Jugendliche unter 18 erhalten 268 Euro. Erforderlich ist ein schriftlicher Antrag des alleinerziehenden Elternteils beim zuständigen Jugendamt. Änderungen zum Wohnort des Kindes, zu einer Heirat des alleinerziehenden Elternteils oder einer Berufsausbildung des Kindes etc. müssen sofort dem Amt mitgeteilt werden. Quelle: Landratsamt Mittelsachsen

Auch finanziell wirkt sich die Gesetzesänderung aus. Im vergangenen Jahr hat der Landkreis für Unterhaltsleistungen rund 800 000 Euro ausgegeben. Wie viel es in diesem Jahr sein wird, lässt sich noch nicht genau sagen. Bisher hat der Landkreis rund 30 Prozent der Ausgaben vom Bund zurückbekommen, weitere 30 Prozent der Kosten hat der Freistaat übernommen. Hinzu kommen die Beträge, die die Verwaltung von den säumigen Elternteilen zurückfordern kann. Doch das gelinge aktuell nur in 23 Prozent der Fälle, erklärte Heidi Richter, die Leiterin der Abteilung Jugend und Familien im Landratsamt Mittelsachsen. „Wir haben einmal mit 15 Prozent angefangen. Die Quote ist also schon nach oben gegangen“, sagte Richter.

Anträge in wenigen Tagen bearbeitet

Von fast der Hälfte der betroffenen Elternteile falle die Rückforderung ohnehin weg, weil diese auf Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende angewiesen sind. „Uns bleiben also nur 60 Prozent, von denen wir Geld zurückfordern können“, erklärte Richter. Behalten kann der Landkreis den Betrag jedoch nicht. Die Summe, die an Unterhalt von den Elternteilen ganz oder zumindest teilweise wieder eingefordert wird, muss der Landkreis zu 40 Prozent an den Freistaat wieder abführen. Im Vergleich zu 2015 gab es kaum Änderungen der Ausgaben des Kreises im Bereich der Unterhaltsleistungen. Lediglich von 2014 auf 2015 gab es fast 400 Alleinerziehende weniger, an die ausgezahlt wurde.

Trotz des großen Ansturms auf das Amt könnten vollständige Anträge innerhalb von wenigen Tagen bearbeitet werden, schilderte André Kaiser. Kommt es jedoch zu Nachforderungen oder sind Absprachen mit dem Jobcenter notwendig, weil die Eltern Hartz-IV erhalten, dann kann die Bearbeitung auch länger dauern.

