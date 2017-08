Landkreis zahlt für leere Wohnungen Weil weniger Flüchtlinge kamen, verhängt das Landratsamt eine Haushaltssperre.

Symbolbild. © Bernd Thissen/dpa

Es klingt zunächst paradox, ist aber tatsächlich so: Der Hauptgrund, warum der Landkreis Görlitz eine Haushaltssperre verhängt hat, ist die sinkende Zahl von Asylbewerbern. Das bestätigt das Landratsamt auf Nachfrage. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 hatte der Kreis Wohnungen, Unterkünfte angemietet, um die Migranten unterbringen zu können. Aber deren Zahl sank inzwischen, die angemieteten Räumlichkeiten müssen jedoch bezahlt werden, ob genutzt oder nicht. „Im kommenden Jahr hat sich dieses Problem erledigt“, sagt Finanzbeigeordneter Thomas Gampe. Denn die Verträge mit den Vermietern laufen in der Regel über zwei Jahre. Diese Haushaltsmehrbelastung in diesem Jahr ist ein Grund dafür, dass Landrat Bernd Lange die Haushaltssperre verhängte. Das Defizit beträgt über fünf Millionen Euro. Neben den Leistungen für die Asylunterkünfte führen zudem unter anderem neue Gesetze zum Unterhaltsvorschuss zu einer Mehrbelastung des Kreishaushaltes.

Die Haushaltssperre bedeutet, dass nur noch die Ausgaben getätigt werden dürfen, die durch Gesetz oder Vertrag gebunden oder zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind. „Es ist eher ein Problem Richtung innen, als nach außen“, formuliert es Thomas Gampe. Denn Investitionen, die derzeit laufen, sind von der Sperre nicht betroffen. Verwaltungstechnisch wird sie durch einen Sperrvermerk im Haushaltsplan durchgesetzt.

Zinszahlungen, Tilgungen für Kommunalkredite müssen trotzdem geleistet werden, ebenso wie tariflich feststehende Lohn- und Gehaltszahlungen für das Personal. Der laufende Betrieb muss finanziert werden, betont Beigeordneter Thomas Gampe. Er sehe keine dramatischen Auswirkungen der Sperre. Sie war am 14. August verhängt worden.

