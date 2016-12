Landkreis will Pirnaer Asylhalle loswerden Die Stadtentwicklungsgesellschaft richtete das Haus 2015 als Flüchtlingsunterkunft her. Bisher zog keiner ein. Und nun?

Die ursprünglich als Gewerbeobjekt geplante Halle an der Fabrikstraße in Pirna ist seit 1. Juli 2016 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber bezugsfertig. Der Landkreis möchte das Objekt aber wieder abstoßen. © Norbert Millauer

Pirna. Als im vergangenen Jahr der Flüchtlingsstrom nicht abzuebben schien, suchte der Landkreis hektisch Unterkünfte, um die ankommenden Menschen unterzubringen. Weil die Kapazität an eigenen Häusern rasch erschöpft war, mietete der Kreis zusätzlich Gebäude von privaten Besitzern an. Doch nun will das Landratsamt einen Großteil dieser Objekte möglichst schnell wieder loswerden.

Weil seit Monaten nur noch wenige Flüchtlinge ins Land kommen, plant der Kreis, die Zahl der vorgehaltenen Plätze erheblich zu drosseln – vor allem aus Kostengründen. Auf der Streichliste stehen unter anderem die imaginäre Traglufthalle mit 200 Plätzen im Gewerbegebiet Copitz-Nord sowie die zur Asylherberge umgebaute Gewerbehalle mit 180 Plätzen an der Fabrikstraße im Industrie- und Gewerbepark an der Elbe. Laut einer Liste des Landratsamtes soll die Kapazität auf Null gefahren werden. Bei erstgenanntem Objekt handelt es sich nur theoretisch um eine Platzreduzierung: Die Traglufthalle hat bislang nie gestanden, sie war aus Sicht des Kreises nur als letztes mögliches Mittel geplant für den Fall, dass gar nichts mehr geht.

Im Falle der Gewerbehalle verhält es sich etwas anders. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) hatte den nüchternen Industriebau auf Wunsch des Landkreises bis dieses Jahr hinein als Flüchtlingsunterkunft herrichten lassen. Angesichts des aufwendigen Umbaus ist es nun gar nicht so einfach, die Halle wieder abzustoßen. Die SEP hat das Objekt an die kreiseigene Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft (GVS) vermietet. Der Vertrag begann am 1. Juli dieses Jahres und läuft regulär noch bis 28. Februar 2022. In dieser Zeit laufen eine Menge Kosten auf, in erster Linie die monatliche Miete, darüber hinaus beispielsweise auch Kosten für Wachschutz und Strom, weil das Außengelände trotz des leeren Gebäudes aus Sicherheitsgründen beleuchtet ist. Wie hoch die Kosten sind, darüber hüllt sich das Landratsamt in Schweigen. Trotz mehrfacher Nachfrage gibt es dazu keine Auskunft.

Laut SEP-Chef Christian Flörke setzt sich die Miete im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammen: Bausumme, Umbaukosten und möglicher Rückbau der Einbauten. Rund 1,8 Millionen Euro hat die SEP in die Halle investiert. Eingeschlossen in diese Summe ist auch der Umbau zur Asylherberge. Aus der ursprünglichen Halle mit vier Wänden und Dach wurde ein zweigeschossiger Bau mit 35 Wohneinheiten, großem Sanitärbereich, Funktionsräumen, Zugangskontroll-Bereich und geforderter Brandmeldeanlage. All das benötigt der Landkreis nun nicht mehr.

Allerdings kann die GVS den Vertrag nicht einseitig kündigen. Laut Flörke könne der Kontrakt nur vorzeitig beendet werden, wenn sich beide Vertragspartner auf einen einvernehmlichen Aufhebungsvertrag einigen. Und selbst für den Fall, dass der Mietvertrag aufgehoben wird, müsste die GVS die Restschuld zahlen. „Angesichts der Kosten und des Umbaus müssen wir darauf bestehen, dass die Vertragsklauseln erfüllt werden“, sagt Flörke. Der SEP-Geschäftsführer zeigt sich aber offen für Gespräche über ein früheres Ende des Mietvertrages. Wenn der Landkreis das Objekt nicht mehr brauche, müsse man die Vereinbarung nicht künstlich in die Länge ziehen. Nach Aussage von Flörke war es schon immer sein Ziel, die Halle gewerblich als eine Art Mini-Gründerzentrum zu nutzen – bis die aktuelle Lage zwischenzeitlich etwas anderes erforderte.

Für die Zukunft des Gebäudes gibt es mehrere Optionen. Dazu zählt in erster Linie, dass die GVS die Halle weiter mietet, sie aber künftig anderen Zwecken dient. Konkretes ist auch hierzu vom Landratsamt nicht zu erfahren. Es gibt lediglich die Mitteilung, man führe Gespräche mit dem Eigentümer, das Gebäude anderweitig zu nutzen. Unabhängig davon versucht der SEP-Chef in der nächsten Zeit Interessenten zu finden, die die Halle möglichst in dem jetzigen Zustand mieten – das würde den Rückbau ersparen. Laut Flörke hat bereits ein Institut aus Dresden Interesse bekundet, sich möglicherweise an dem Standort niederzulassen. „Das wäre für uns eine perfekte Lösung“, sagt er. Generell gibt sich Flörke optimistisch, die Halle an den Mann zu bringen. Darum bemüht sich auch die GVS. Noch in diesem Jahr sind dazu weitere Gespräche zwischen SEP und GVS geplant.

