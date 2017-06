Landkreis will Pflegeausbildung bündeln Der Kreistag gab am Mittwoch in Görlitz grünes Licht für einen Ausbildungsverbund. Im Süden regt sich Widerstand.

zurück Bild 1 von 2 weiter Celine Scheel (l.) und Pavlo Koval (r.) lernen Gesundheits- und Krankenpfleger am Klinikum Oberlausitzer Bergland. Hier versorgen sie Dieter Zwahr, der in Zittau behandelt wird. Aktuell starten am Klinikum 20 Schüler mit der Ausbildung zum Krankenpfleger oder Pflegehelfer. © Rafael Sampedro Celine Scheel (l.) und Pavlo Koval (r.) lernen Gesundheits- und Krankenpfleger am Klinikum Oberlausitzer Bergland. Hier versorgen sie Dieter Zwahr, der in Zittau behandelt wird. Aktuell starten am Klinikum 20 Schüler mit der Ausbildung zum Krankenpfleger oder Pflegehelfer.



Dieter Zwahr steht im Mittelpunkt. Zumindest für Celine Scheel und Pavlo Koval. Während die junge Gesundheits- und Krankenpflegeschülerin kontrolliert, ob mit dem Tropf des Patienten alles bestens ist, lüftet ihr Azubi-Kollege derweil die Abdeckung des Mittagessens für den kranken Eibauer. Solche Aufgaben sind für die Schüler auf der Zittauer Chirurgie-Station im Klinikum Oberlausitzer Bergland Alltag – aber eben längst nicht alles, was sie können müssen. Deshalb holen sich die Schüler das theoretische Rüstzeug in der Berufsschule, die praktischerweise gleich in Zittau angesiedelt ist. Wie lange noch, ist allerdings fraglich. Denn der Landkreis Görlitz will einen Ausbildungsverbund der Krankenhäuser aufbauen.

Der Kreistag machte am Mittwochabend den Weg dafür frei. Hintergrund des Ganzen: In Zukunft wird es in der Oberlausitz immer weniger Lehrlinge geben, die sich im medizinischen Bereich, in der Pflege, ausbilden lassen wollen. „Wir brauchen deshalb eine effiziente Ausbildung. Alle, die damit starten, sollen die Ausbildung auch abschließen“, erklärt Landrat Bernd Lange (CDU). Wenn diese Lehrlinge künftig nach Cottbus oder Dresden abwandern würden, wäre das eine Katastrophe, sagt er. Der geplante Ausbildungsverbund solle im Gegenteil nach außen ausstrahlen und junge Leute in die Region holen.

Bis zum Jahr 2030 wird es im Landkreis Görlitz voraussichtlich einen Zuwachs von etwa 1900 Pflegebedürftigen im ambulanten und noch einmal so viele im stationären Bereich geben. Demgegenüber stehen wahrscheinlich rund 2700 fehlende Pflegekräfte. Das hat die Bertelsmann Stiftung ausgerechnet. Im Landkreis werden derzeit Krankenpfleger und -helfer an der medizinischen Berufsfachschule am Klinikum Görlitz, an der Krankenhausschule der Diakonissenanstalt „Emmaus“ Niesky und an der medizinischen Berufsfachschule am Klinikum Oberlausitzer Bergland mit seinen Standorten in Zittau und Ebersbach ausgebildet.

Und im Süden regt sich Widerstand gegen die Pläne des Landkreises. „Generell ist der Ausbildungsverbund eine gute Idee“, sagt SPD-Kreisrat Tobias Steiner aus Oybin. Eine Zentralisierung etwa in Görlitz sehe er allerdings als schwierig an. „Der Süden des Landkreises würde sich von der medizinischen Ausbildung verabschieden“, erklärt er. Die medizinische Berufsfachschule für das Klinikum in Zittau und Ebersbach ist bei der Zittauer Bildungsgesellschaft (Zibi) angesiedelt. Tobias Steiner sitzt für den Landkreis hier im Aufsichtsrat, der Kreis ist Hauptgesellschafter. „Wir schaffen mit dem Ausbildungsverbund ein neues Gebilde und wickeln dafür eine andere Einrichtung ab“, befürchtet Tobias Steiner. Ihm fehle eine grundlegende Debatte zu diesem Thema. Es habe eine Diskussion mit der Zittauer Bildungsgesellschaft gegeben, sagt Landrat Bernd Lange. Es soll nach Alternativen für die Zibi gesucht werden.

Links zum Thema Kommentar: Richtiger Weg des Landkreises

Das fordert auch der Linken-Kreisrat Jens Hentschel-Thöricht. Er befürchtet Personalabbau bei der Zibi, einen Umsatzverlust „in nicht unerheblicher Höhe“ und einen Imageschaden für Zittau, wenn die Medizinische Berufsfachschule nach 25 Jahren schließen sollte. Zu einer Diskussion kam es am Ende im Kreistag am Mittwochabend zu dem Thema dann tatsächlich. Sie dauerte eine Stunde und fand hinter verschlossenen Türen statt. Der Landrat hatte die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Im anschließenden öffentlichen Teil hoben die Kreisräte dann nur noch ihre Abstimmungskarten. 57 sprachen sich für den Ausbildungsverbund aus, 13 dagegen, es gab eine Enthaltung.

Für Schüler aus dem Südkreis, wie Celine Scheel und Pavlo Koval, wäre eine Verlagerung ihrer Theorieausbildung nach Görlitz ein Umstand. Vor allem, weil für viele weite Wege zukommen würden.

zur Startseite