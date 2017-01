Landkreis will mehr Geld Die Gemeinde muss in diesem Jahr an den Landkreis Meißen 1,16 Millionen Euro an Kreisumlage bezahlen.

Das sind 233 000 Euro oder 20 Prozent mehr als in den beiden vergangenen Jahren. Das geht aus dem Haushaltsplan hervor. Die Kreisumlage dient der Finanzierung kommunaler Aufgaben, die der Landkreis ausführt. Sie wird vom Landkreis Meißen zur Deckung seines Finanzbedarfs von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben. Die Kreisumlage wird von den kreisangehörigen Gemeinden unter Berücksichtigung ihrer Steuerkraft ermittelt. Umlagegrundlage für die Ermittlung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftmesszahl und die allgemeine Schlüsselzuweisung. (SZ/jm)

