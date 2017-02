Landkreis will an Armeehalle bauen Die Löbauer Sportstätte an der Georgewitzer Straße soll saniert werden. Seit Jahresbeginn ist der Kreis alleiniger Verwalter.

Nicht nur in, sondern auch außerhalb der Turnhalle an der Georgewitzer Straße in Löbau wird Sport getrieben. Hier starten die „Eisernen“ vom OSC Löbau gerade zu einem ihrer Läufe zu Silvester. © SZ-Archiv

In der Turnhalle an der Georgewitzer Straße in Löbau sind schon so manche sportliche Wettkämpfe ausgefochten worden. Egal ob Volleyball, Fußball oder Handball – in der Halle ist immer etwas los. Deswegen hat die Sportstätte über die Jahre auch etwas gelitten. Die Verbrauchsspuren sollen nun Stück für Stück behoben werden.

Der Kreis Görlitz ist Eigentümer der Halle. Seit Jahresbeginn kümmert sich der Kreis selbstständig um Vermietung, Pflege und Wartung. Zuletzt hat das ein externer Betreiber erledigt, der vom Landkreis finanziert worden ist. Ende 2016 ist der Betreibervertrag allerdings ausgelaufen. Für dieses Jahr hat sich der Landkreis nun vorgenommen, erste Instandsetzungen der Halle vorzunehmen. Entsprechend dem vorgefundenen baulichen Zustand sei dies erforderlich, wie das Schul- und Sportamt des Kreises mitteilt. Als Erstes steht dabei die energetische Sanierung der Dachfläche auf dem Programm. Das Bauvorhaben sei bereits im Kreishaushalt verankert, so das Schul- und Sportamt. Zuletzt ist die Halle in den Jahren 1971 und 1999 saniert und umgebaut worden.

Neben Vereinen, die sich für Wettkämpfe oder Trainingsstunden in die Sportstätte einmieten, ist das Berufliche Schulzentrum Löbau Hauptnutzer der Halle. Das wird auch so bleiben. Aber auch Vereine können weiterhin an der Georgewitzer Straße Sport treiben. Das Nutzungsentgelt wird weiterhin pro Stunde abgerechnet und kann, je nach Vereinsstruktur, bis zu 50 Euro pro Stunde betragen.

