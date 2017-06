Landkreis von Kündigungen überrascht Anstehende Entlassungen in der NVG hat das Landratsamt „aus der Zeitung erfahren“.

Den Fahrern dieser Busse wurde gekündigt – das Landratsamt erfuhr davon aus der Zeitung. © André Schulze

Landkreis. Mit Verwunderung hat das Görlitzer Landratsamt auf die Kündigung von rund 30 Beschäftigten des Fahr- und Werkstattpersonals der Niederschlesischen Verkehrsgesellschaft (NVG) zum Ende dieses Jahres reagiert. Man habe diese Tatsache erst vergangenen Mittwoch aus der Sächsischen Zeitung erfahren, teilte Julia Bjar seitens der Behörde mit: „Zu den bevorstehenden Kündigungen liegen keine Informationen vor“, informiert sie. „Wir werden uns mit dem Unternehmen in Verbindung setzen“, äußert Julia Bjar weiter.

Im Landratsamt wurde allerdings betont, dass Fahrpläne für die bestellten Linien nicht behördlich vorgegeben werden, sondern die Planung der Dienste und auch der Fahrzeugumläufe im Gegensatz zu Aussagen von Arbeitnehmervertretern ausschließlich den Auftragsunternehmen obliegen, also dem Bautzener Verkehrsbetrieb Regiobus Oberlausitz. Bei der Ausschreibung habe der Landkreis Görlitz zudem durchaus auf soziale Absicherungen geachtet. „Gefordert wurde ein Tarifvertrag, der mindestens dem Niveau eines in Sachsen im straßengebundenen ÖPNV geltenden Tarifvertrags entsprechen musste“, teilt Julia Bjar mit. Das Landratsamt weist Aussagen der Gewerkschaft Verdi zurück. Für diese hatte Sekretär Sven Vogel Anfang vergangener Woche gefordert, dass „der Landkreis Görlitz als verantwortlicher Aufgabenträger in Verantwortung gehen muss, denn die NVG war bis 2004 eine hundertprozentige Tochter des Kreises, bevor sie aufgrund politischer Entscheidungen in die Privatisierungsmühle kam“. Die Sprecherin des Landratsamtes dagegen erinnert daran, dass „sich die NVG damals gar nicht selbst am Ausschreibungsverfahren beteiligte, obwohl sie vom Landratsamt 2012 dazu aufgefordert worden war“.

Im Rathaus der Stadt Görlitz äußert sich zu bevorstehenden Entlassungen innerhalb der regionalen NVG niemand. Eine Bitte an die Stadtverwaltung um eine Görlitzer Sicht auf das brisante Thema wurde weder bestätigt noch beantwortet.

