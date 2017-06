Landkreis verliert – Windkraftbetreiber darf vor Gericht klagen Jetzt kann die Teut GmbH prüfen lassen, ob der Landkreis das Landschaftsschutzgebiet Strauch erweitern durfte.

Protest mit Köpfchen: Windkraftgegner der BI Strauch und Rödern warteten 2012 auf Minister Thomas de Maizière, der zu den Feierlichkeiten der Wacker-Chemie erwartet wurde. Sie protestieren mit Schildern und sich drehenden Schirmen gegen riesige Windkraftanlagen, die vor ihrer Haustür geplant sind. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Der Windkraftbetreiber Teut GmbH hat den Fuß wieder in der Tür. Der Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat zu Beginn des Jahres alle bisher diskutierten Windparks aus seiner Planung herausgenommen, weil sie nicht mehr den strengeren Kriterien von 2012 entsprachen. Dazu beigetragen hat aus Sicht des Windkraftbetreiber Teut GmbH aus Brandenburg auch der Umstand, dass der Landkreis Meißen auf Antrag der Stadt Großenhain 2013 das Landschaftsschutzgebiet Strauch-Ponickauer Höhenrücken erweitert hatte. Zwar nach eingehender Prüfung – aber ob das rechtens war, das darf die Windkraftlobby jetzt gerichtlich prüfen lassen. Erich Künzler, Präsident des Oberverwaltungsgerichts Bautzen, hat am Freitagnachmittag das Urteil um Aufnahme eines solchen Prozesses gesprochen. Das Ganze nennt sich Normenkontrollklage, und die hat nach eingehender Bewertung des Gerichtes die Firma Teut gewonnen. Am Dienstag hatte es dazu eine mündliche Verhandlung in Bautzen gegeben. Das Unternehmen hatte – als bekannt wurde, dass der Planungsverband nördlich von Großenhain Chancen für die Windkraft sieht – einige Verträge mit Grundstücksbesitzern abgeschlossen. Offenbar sind wohl derzeit nur noch drei gültig, wie die mündliche Verhandlung zeigte. Aber auch andere Windkraftbetreiber stehen noch in Warteposition und schauen sehr genau auf dieses Verfahren. Denn nach Auffassung der Firma Teut führt die Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes dazu, dass auf betroffenen Flächen keine Windräder mehr aufgestellt werden können.

Die Begründung des Gerichts: Es sei nicht auszuschließen, dass das Unternehmen in seinen eigenen öffentlichen Rechten auf Errichtung der Windkraftanlagen verletzt ist. Die Formulierung „öffentlich“ ist hier im Sinne von politisch vorrangig zu verstehen. Immer wieder hatte es auch im Landesentwicklungsplan geheißen, der Windkraft „sei Raum zu verschaffen“. Insofern spricht das Gericht hier von einem öffentlichen Interesse. Die Lesart hatte sich durchgesetzt, als die SPD im Koalitionspapier mit der sächsischen CDU ihre politischen Forderungen festschrieb. Die Windkraftbetreiber hatten von Begin an nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie sich auch gegen ein „Nein“ von kommunalen Beschlüssen vor Gerichten durchklagen.

Sollte Teut die Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes wegklagen, steigen auch die Chancen gegen den Regionalverband vorzugehen, falls der den Windpark nicht wieder mit in die Planungen nimmt.

zur Startseite