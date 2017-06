Landkreis verhängt Finanzsperre Mit einer Verfügungssperre will die Kämmerin dafür sorgen, dass der Landkreis nicht mehr Geld ausgibt, als er zur Verfügung hat.

Seit Mitte Mai ist der Kreishaushalt für dieses Jahr in Höhe von rund 300 Millionen Euro vom Freistaat genehmigt. Zeitgleich hat die Kreiskämmerin Friederike Trommer eine Verfügungssperre für den Landkreis verhängt. Damit will sie sicherstellen, dass der Landkreis die Budgets, die ihm in diesem Jahr zur Verfügung stellen, nicht überzieht.

Um den Haushalt zu überwachen, führt die Kämmerei regelmäßig Hochrechnungen durch. „Die Auswertung Ende April hat ein Risiko hinsichtlich der Erfüllung des Haushaltsplanes ergeben“, sagt Friederike Trommer. Eine Verfügungssperre sei ein übliches Mittel, um möglichen Fehlentwicklungen vorzubeugen. Sie gilt vorerst unbefristet und kann nach einer nächsten Hochrechnung bei positiver Entwicklung wieder aufgehoben werden. Solange die Sperre gilt, sind freiwillige Leistungen des Kreises auf drei Viertel des Finanzplanes begrenzt. Pflichtaufgaben wie die Auszahlung von Sozialleistungen werden weiterhin ohne Einschränkung geleistet. (SZ/wer)

