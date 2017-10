Landkreis übernimmt Rettungsdienst Ab 2018 wird der Rettungsdienst neu organisiert. Die Rettungswachen sollen bleiben, zumindest vorerst.

Der Rettungsdienst in Mittelsachsen wird neu strukturiert. Hintergrund ist die Auslösung des Rettungszweckverbandes (RZV) Grimma zum 31. Dezember, der der Kreistag in seiner vergangenen Sitzung zugestimmt hat. Bis dahin ist der Verband Träger des Rettungsdienstes in der Region Döbeln sowie dem Landkreis Leipzig. Mittelsachsen ist derzeit in Sachen Rettungsdienst zweigeteilt. Die Bereiche Freiberg und Mittweida werden bereits vom Landkreis aus verwaltet.

Von der Umstrukturierung soll die Bevölkerung nichts mitbekommen. „Durch die Änderung soll es keine Einschränkungen bei der Rettung von Menschen geben“, betonte Landrat Matthias Damm (CDU). Lediglich die Organisationsform ändere sich, es gebe keine Abstriche bei den Leistungen. In der Region Döbeln gibt es derzeit drei Rettungswachen in Döbeln, Leisnig und Naußlitz. Diese sollen bis zur nächsten Bereichsplanung auch bleiben, betonte Steffen Kräher, Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit. Lediglich der Standort in Naußlitz könnte direkt nach Roßwein verlagert werden. „Der Standort ist grenzwertig. Es laufen zurzeit Verhandlungen. Ein Umzug würde auch eine bessere Versorgung in dem Bereich mit sich bringen“, so Kräher weiter. Die Bereichsplanung wird in Zukunft der Kreis übernehmen. Festgehalten werden darin Zahl der Rettungsfahrzeuge und Einsatzzeiten.

Noch nicht abgeschlossen ist die Ausschreibung des Rettungsdienstes. Zurzeit übernimmt der Deutsche-Rote-Kreuz Kreisverband Döbeln-Hainichen die Versorgung. Der Vertrag läuft noch bis zum 31. Dezember. Die Ausschreibung selbst ist erfolgt. Zurzeit werden die Angebote ausgewertet. Da bei einer Festlegung auch Widersprüche möglich sind, kann Kräher nicht sagen, ob bis Ende 2017 auch ein neuer Auftragnehmer gefunden ist. „Sollte die Auftragsvergabe länger dauern, bleibt der Rettungsdienst des DRK auch über den 31. Dezember hinaus bestehen. Solange, bis ein neuer gefunden ist“, sagte Kräher. Für die Bürger soll es keine Einschränkungen geben.

Die Auflösung des RZV ist eine Vorgabe des sächsischen Gesetzes. Mit der Umleitung der Notrufe auf die neue Integrierte Rettungsleitstelle nach Chemnitz hat der Verband bereits einen Teil seiner Aufgaben verloren. Ab 2018 sollen die Notrufe aus ganz Mittelsachsen in der neuen Leitstelle eingehen. Bis dahin bleibt die Leitstelle Freiberg, die die Bereiche Freiberg und Mittweida abdeckt, in Betrieb. (DA/mf)

