Landkreis testet Sirenen Der Probelauf ist für den 6. Mai angesetzt. Im vergangenen Jahr ist der Test schiefgelaufen.

Sirene am Feuerwehrgerätehaus Grunau. Am ersten Sonnabend im Mai testet der Landkreis wieder die Sirenen. © Symbolfoto: André Braun

Am ersten Sonnabend im Mai testet der Landkreis wieder die Sirenen. Um 11 Uhr ertönt das Signal zur „Warnung der Bevölkerung vor einer Gefahr“. Das vermeldet die Gemeinde Striegistal in ihrem aktuellen Gemeindeblatt. „Es handelt sich um eine reine Funktionsprobe, daher sind durch die Bevölkerung keine Maßnahmen erforderlich“, heißt es weiter.

Zu hören ist ein Heulton von einer Minute: sechs Töne von jeweils fünf Sekunden Dauer mit einer Sekunde Pause. Das Signal unterscheidet sich deutlich von der Signalprobe, die immer mittwochs um 15 Uhr durchgeführt wird. Bei dieser gibt es einen Ton von einer Dauer von zwölf Sekunden. Bei Feueralarm gilt hingegen folgendes Signal: drei Töne von je zwölf Sekunden Dauer mit einer Pause von zwölf Sekunden dazwischen.

Problem bei der Datenversorgung

Der erste Sirenentest mit dem Ton für die Warnung vor Gefahren am 7. Mai 2016 ist misslungen, zumindest in der Region Döbeln. So blieb es unter anderem in Waldheim und Noschkowitz still. Grund war ein Fehler in der Datenversorgung der Leitstelle Grimma, wie Kreissprecher André Kaiser damals erklärte. Probleme habe es sowohl in dieser Leitstelle als auch in Freiberg gegeben. Das Landratsamt ließ die Fehler unter Einbeziehung von Fachfirmen beseitigen, sodass in diesem Jahr alle etwa 400 Sirenen in Mittelsachsen erklingen dürften.

Der markante Signalton soll die Bevölkerung vor Gefahren, wie sie durch Naturkatastrophen, Havarien, Großbrände oder bei Chemieunfällen bestehen, warnen. Ertönt der Alarm, sind die Anwohner angehalten, ihr Radio einzuschalten und die Durchsagen zu befolgen. Die Informationen sollten auch Bewohnern mitgeteilt werden, die die Durchsagen nicht gehört oder verstanden haben, wie zum Beispiel Ausländer oder Menschen mit einer Behinderung.

Telefonate sollten in der Zeit möglichst vermieden werden, um die Mobilfunknetze nicht unnötig zu belasten. Die Hilfskräfte sind im Ernstfall auf freie Telefonleitungen angewiesen. Weiterhin gilt, sich von dem Gefahrengebiet fernzuhalten. Die Sirenensignale sind in Sachsen einheitlich geregelt. (DA/mf/sol)

