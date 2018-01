Landkreis sucht die besten Vorleser Die Sieger der Schulentscheide in Freital lesen beim 59. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels vor.

Auch in diesem Jahr findet wieder ein Vorlesewettbewerb statt. © dpa

Freital. Buch statt Handy? Nichts leichter als das: Beim 59. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels lesen die Sieger der Schulentscheide in Freital um die Wette. Die Schüler der sechsten Klassen hatten sich zuvor gegen ihre Klassenkameraden durchgesetzt. Der Regionalausscheid findet am 31. Januar in der Stadtbibliothek statt. Los geht es um 16 Uhr. Insgesamt treten zehn Mädchen und Jungen an. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 7 000 Schüler. Mit rund 600 000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken, stehen im Mittelpunkt des Wettbewerbs. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis. Der Sieger des Regionalentscheides in Freital darf zum Bezirksentscheid fahren. (SZ/hey)

