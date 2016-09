Landkreis streicht jede zehnte Stelle Weniger Einwohner, weniger Mitarbeiter, so die Devise. Doch zunächst wird weiter eingestellt.

Im Landratsamt werden Stellen abgebaut. © Uwe Soeder

Die Kreisverwaltung möchte in den nächsten fünf Jahren etwa jede zehnte Stelle einsparen. Während bis in das nächste Jahr hinein zunächst sogar noch weitere Mitarbeiter eingestellt werden, wollen die Verantwortlichen im Landratsamt die Zahl der Stellen von 2018 an von dann 1 800 auf 1 600 verringern. Zugleich werden sich damit bis 2021 die jährlichen Personalkosten um etwas mehr als drei Millionen Euro verringern. Noch im nächsten Jahr werden die mit der bisherigen Rekordsumme von fast 96 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Der zunächst erwartete Personalzuwachs ist allen voran mit den zusätzlichen Aufgaben durch die Unterbringung Asylsuchender begründet. Wegen der stetig sinkenden Einwohnerzahl im Kreis will das Bautzener Landratsamt auf Dauer allerdings beim Personal abspecken. Ab 2018 sollen jährlich 40 bis 50 Stellen wegfallen. Zuletzt hieß es, dass dazu vor allem aus Altersgründen frei werdende Stellen nicht neu besetzt werden sollen. (SZ/sko)

