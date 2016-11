Landkreis schließt Flüchtlings-Einrichtungen an der Autobahn Das DRK räumt eine Unterkunft mit 90 Plätzen in Ludwigsdorf. Die Asylzahlen sinken weiter.

Symbolfoto © dpa

In Görlitz gibt es seit dieser Woche kein Flüchtlingsheim mehr. Nachdem die Erstaufnahme-Einrichtung am Flugplatz bereits im Mai aufgelöst wurde, hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in diesen Tagen auch die beiden Einrichtungen am Grenzübergang Ludwigsdorf geräumt.

Das DRK hatte das sogenannte „Interims-Notquartier“ in der früheren Zoll-Abfertigung des Grenzübergangs am 1. Dezember vorigen Jahres in Betrieb genommen, als die Dynamik der Zuwanderung nach Deutschland am größten war und auch die Erstaufnahme-Einrichtungen des Freistaates nicht mehr ausreichten.

Im Auftrag des Landkreises Görlitz hatte das Rote Kreuz hier 90 Plätze für Flüchtlinge eingerichtet, die nach kurzem Aufenthalt in andere Einrichtungen des Landkreises geschickt wurden. Die Auslastung des Notquartiers habe stark geschwankt, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Im Durchschnitt hätten 50 Menschen an der Autobahn in Ludwigsdorf gelebt.

Eine zweite Einrichtung in Ludwigsdorf diente ausschließlich dazu, Flüchtlinge zu registrieren und nach einer kurzen Erholungspause auf Unterkünfte in der Region zu verteilen. Auch diese Einrichtung wurde in dieser Woche geschlossen.

Nun steht das DRK wieder vor der Herausforderung, neue Aufgaben für die Mitarbeiter zu finden, die eigens für die Flüchtlingsbetreuung eingestellt wurden. Zwölf Menschen waren hier für die Betreuung der Schutzsuchenden eingesetzt. Ein DRK-Sprecher sagte, man versuche, den Mitarbeitern andere Tätigkeiten in den Sozialeinrichtungen des Kreisverbandes zu geben. Bereits zur Jahresmitte verloren 22 Mitabeiter ihre Aufgabe, als die Erstaufnahmeeinrichtung am Flugplatz geschlossen wurde. Ein Teil der Mitarbeiter hat nun neue Einsatzfelder beim DRK. Nach dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei ist die Zahl der neu ankommenden Asylsuchenden stark gesunken. Ein zunächst erwarteter neuer Anstieg ist ebenfalls ausgeblieben.

Derzeit leben im Landkreis Görlitz rund 1750 Asylsuchende. Das sind 550 weniger als noch zur Jahreswende. Im Januar hatte die Zahl der Asylsuchenden mit 2 500 den bisherigen Höchststand erreicht. Die Unterkünfte sind nur noch zu gut zwei Dritteln belegt, mehrere Einrichtungen wurden bereits geschlossen. 1000 Plätze wird der Landkreis bis Ende Dezember abgebaut haben. Bis Ende kommenden Jahres soll die Zahl der Plätze auf 700 gesenkt werden.

