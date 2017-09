Landkreis schließt Asylheime In der Region leben immer weniger Asylsuchende. Drei Unterkünfte sollen deshalb bis Mitte 2018 dichtgemacht werden.

Das Rossendorfer Heim soll im Juli 2018 schließen. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Der Landkreis Bautzen wird in den kommenden Monaten weitere Asylbewerberheime schließen. Dies hat der Chef des Ausländeramtes, Lars Eibisch, jetzt noch einmal bekräftigt. Angesichts der stetig sinkenden Asylbewerberzahlen werde man bereits Ende November die Einrichtung in Bischofswerda dichtmachen. Im April soll die Unterkunft in Neukirch folgen, im Radeberger Ortsteil Rossendorf ist die Schließung im nächsten Juli vorgesehen. Die Mietverträge mit den Heimen laufen dann aus und werden nicht verlängert.

Aktuell leben im Kreis nur noch etwa 1 600 Asylsuchende. Zu Jahresbeginn waren es über 2 000. Damit ist jeder vierte Platz in den Heimen ungenutzt. Durch die Schließung der drei genannten Unterkünfte würden weitere 260 Plätze wegfallen.

In den Einrichtungen und in den vom Kreis angemieteten Wohnungen leben derzeit zusätzlich aber auch noch 340 Flüchtlinge, die zwar anerkannt wurden, aber noch keine eigene Bleibe gefunden haben. Im Bautzener Spreehotel, das Mitte Juli als Asylheim geschlossen worden war und seitdem unter anderem auch als eine Art Übergangswohnheim genutzt wird, wohnen aktuell etwa 60 Anerkannte. (SZ/sko)

