Landkreis schließt Asylheime Weil die Zahl der Flüchtlinge sinkt, werden über 400 Plätze gestrichen. Vier Unterkünfte machen deshalb in Kürze dicht.

Auch das Heim in Häslich soll geschlossen werden. © Rico Löb

Angesichts weiter sinkender Zahlen der in der Region lebenden Asylbewerber will die Kreisverwaltung jetzt weitere Einrichtungen dichtmachen. Bereits zum Ende des Monats wird die Notunterkunft in Hoyerswerda an der Beethovenstraße geschlossen. Bis Ende Januar sollen die beiden Asylheime in Haselbachtal-Häslich sowie an der Dillinger Straße in Hoyerswerda folgen. Zudem will sich der Kreis bis Ende Februar von der Notunterkunft an der Macherstraße in Kamenz trennen.

Derzeit leben in den Heimen und in den von der Landkreisverwaltung angemieteten Wohnungen 2 180 Asylbewerber – plus weiteren 420 anerkannten Geflüchteten, die aktuell noch nach einer neuen Bleibe suchen. Insgesamt verfügt die Verwaltung über knapp 3 000 Plätze. Durch die angedachte schrittweise Schließung der Unterkünfte in Hoyerswerda, Haselbachtal-Häslich und Kamenz würden bis Ende Februar etwas mehr als 400 freie Plätze wegfallen. Nach aktuellen Berechnungen nicht mehr benötigte Kapazitäten, die den Landkreis und somit den Steuerzahler sonst nur Geld kosten würden.

Einige geplanten Heime nie in Betrieb gegangen

Nachdem absehbar wurde, dass dieses Jahr deutlich weniger Geflüchtete in den Landkreis Bautzen kommen als zunächst gedacht, hatte die Verwaltung seit März insgesamt bereits fünf bestehende Einrichtungen in Bautzen, Großröhrsdorf, Niedergurig und Holscha geschlossen. Die geplanten Heime in Lauta, Königsbrück, Pulsnitz, Radeberg, Arnsdorf sowie im Bautzener Husarenhof sind unterdessen nie in Betrieb gegangen. Insgesamt sind dadurch Ausgaben in einer Höhe von mehr als 34 Millionen Euro vermieden worden, heißt es aus dem Landratsamt. Der Freistaat drängt derzeit bei den Kommunen vehement darauf, weitere Überkapazitäten abzubauen.

Nach der Schließung der vier Einrichtungen in Hoyerswerda, Haselbachtal-Häslich und Kamenz verbleiben noch neun Einrichtungen. Die befinden sich in Bautzen, Hoyerswerda, Kamenz, Neukirch, Sohland, Bischofswerda und im Radeberger Ortsteil Rossendorf. Außerdem hat der Landkreis in Bautzen, Königswartha, Weißenberg, Steinigtwolmsdorf, Bernsdorf, Schwepnitz, Hoyerswerda, Bischofswerda, Kamenz und Radeberg Wohnungen für die Unterbringung von Asylsuchenden angemietet. Dort leben gegenwärtig knapp 470 Menschen. (SZ/sko)

