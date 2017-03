Landkreis richtet neuen Vogelgrippe-Sperrbezirk in Schleife ein Erneut wurden zwei tote Schwäne gefunden. Das hat Folgen. Andere Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete werden hingegen aufgehoben.

Im Landkreis Görlitz und im Landkreis Bautzen ist jeweils ein weiterer toter Schwan gefunden worden, der an der Wildvogelgeflügelpest – landläufig Vogelgrippe genannt – verendet ist. Infolgedessen wurden auch die jeweiligen Sperrbezirke erweitert. Darüber informiert Marina Michel, Sprecherin des Landkreis Görlitz, in einer Pressemeldung. Einer der Schwäne sei in der Gemeinde Schleife gefunden worden, so Michel. Folglich wurde am Donnerstag in der Gemeinde Schleife mit dem Ortsteil Rhone, Teilen von Trebendorf und Halbendorf ein neuer Sperrbezirk für die Wildvogelgeflügelpest eingerichtet. In diesem Zusammenhang ist laut Michel auch ein neues Beobachtungsgebiet festgelegt worden, dass sich mit dem bereits vorhandenen Beobachtungsgebiet „Lohsa im Landkreis Görlitz“ verbindet.

Der zweite tote Schwan wurde im Ortsteil Guttau in der Gemeinde Malschwitz im Landkreis Bautzen gefunden. Folglich wird mit Wirkung zum Montag das Beobachtungsgebiet „Guttau im Landkreis Görlitz“ eingerichtet. Das Beobachtungsgebiet Bärwalder See wird ebenfalls ab Montag angepasst.

Bereits mit Wirkung zum Sonntag soll das Beobachtungsgebiet „Lohsa im Landkreis Görlitz“ aufgehoben werden. Ab Montag werden dann drei weitere Sperrbezirke und ein Beobachtungsgebiet aufgehoben. Namentlich sind das der Sperrbezirk Talsperre Quitzdorf, der Sperrbezirk Olbasee, der Sperrbezirk Oderwitz und das Beobachtungsgebiet Talsperre Quitzdorf Umland Olbasee, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Geflügelpest ist eine Tierseuche, die durch H5N1-Viren hervorgerufen wird. Sowohl in einem Sperrgebiet als auch im Beobachtungsgebiet dürfen keine gehaltenen Vögel, kein Geflügelfleisch, Eier und tierische Nebenprodukte von Geflügel aus oder in einen Bestand verbracht werden, informiert der Landkreis Görlitz auf seiner Webseite. In den Sperrbezirken und in den Beobachtungsgebieten fahre zudem die Polizei verstärkt Streife. (SZ)

Alle derzeit aktuell geltenden Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete mit den dazugehörigen Karten sind auf der Internetseite des Landkreis Görlitz unter www.kreis-goerlitz.de nachzulesen. Auskünfte zur Wildvogelgeflügelpest gibt der Landkreis Görlitz außerdem unter 03581 663 0 sowie unter info@kreis-gr.de

