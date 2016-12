Landkreis reduziert Plätze für Flüchtlinge

Wie viele Asylbewerber leben derzeit im Landkreis? Wenn Flüchtlinge in Deutschland ankommen, muss der Staat ihnen für die Dauer ihres Asylverfahrens eine Unterkunft anbieten. Jeder 20. Flüchtling wird nach einem Schlüssel dem Freistaat zugewiesen, davon kommen sechs Prozent der Menschen in den Landkreis – von 1000 Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, landen also drei vorerst im Landkreis. In diesem Jahr wurden fast 900 Menschen dem Kreis neu zugewiesen. Anfang Dezember wohnten im Landkreis 1933 Asylbewerber, das sind 0,78 Prozent der Bevölkerung. Flüchtlinge, die einen Asylstatus anerkannt bekommen, dürfen sich überall in Deutschland eine Wohnung suchen. Deshalb fallen sie nach dem Ende ihres Verfahrens aus der Statistik. Weil viele dann ihre Wohnung noch nicht selbst bezahlen können, springt das Arbeitsamt mit den Hartz-IV-Sätzen ein. Die Wohnungen muss dann nicht mehr der Landkreis bezahlen.

Was kosten die Unterkünfte für Asylbewerber genau? Laut Tilo Georgi, dem Leiter des Ausländeramtes, schwanken die Preise für Wohnungen zwischen 9,75 Euro und zwölf Euro pro Tag. „In Einzelfällen kostet ein Platz auch mal 30 bis 40 Euro“, so Georgi. Im Schnitt bezahlt der Kreis elf Euro pro Tag für jeden Platz. Das wären bei den gegenwärtig nicht belegten 1000 Plätzen insgesamt gut vier Millionen Euro im Jahr.

Aus welchen Ländern stammen die Flüchtlinge, die im Kreis wohnen? Vor allem aus sechs Ländern kommen derzeit die Asylbewerber. Das sind 415 Afghanen, 334 Syrer, 226 Irakis, 129 Pakistanis, 119 Libyer und 114 Inder. Weitere Nationalitäten sind Russen, Libanesen, Tunesier und Kosovaren.

Wie viele Menschen könnten im nächsten Jahr in den Kreis kommen? „Für eine Prognose, wie viele Menschen künftig noch nach Deutschland kommen werden, müsste man die ganze Welt anschauen“, sagte Tilo Georgi im Kreistag. Vorherzusagen, wie viele Plätze künftig noch gebraucht werden, sei schwierig. Um dennoch zu einem Ergebnis zu kommen, hat sich das Landratsamt an den Prognosen des Freistaats orientiert. Demnach rechnet Sachsen im kommenden Jahr mit deutschlandweit bis zu 400000 Flüchtlingen, von denen gut 20000 nach Sachsen kämen. Auf den Landkreis entfielen bei diesem Szenario 1200 Menschen.

Wie viele leere Plätze will der Landkreis nun noch vorhalten? Wenn das Szenario zutrifft, wären bei gleichmäßigen Zu- und Abgängen etwa 2000 Plätze ständig belegt. Die Kreisverwaltung schlägt zudem vor, etwa 300 Plätze vorzuhalten. Im kommenden Jahr laufen viele Wohnungsverträge mit privaten Anbietern aus. Damit entfielen rund 1500 von bisher insgesamt 2900 Plätzen. Damit das nicht passiert, sollen weiterhin Plätze bei drei großen Anbietern angemietet werden. Somit stünden im Jahr 2018 insgesamt 2300 Plätze zur Verfügung. Das entspricht genau der Anzahl an Asylbewerbern, die der Kreis heute unterbringen muss, zuzüglich der 300 vorgehaltenen Plätze. Dabei waren sich bis auf die CDU alle Fraktionen einig, das bisherige Konzept des Kreises beizubehalten. Demnach sollen rund 30 Prozent aller Flüchtlinge in größeren Heimen wohnen, alle anderen in dezentralen Wohnungen. Die CDU-Fraktion wollte in ihrem Änderungsantrag von dieser Quote abrücken und nur nach finanziellen Aspekten entscheiden, welche Unterkünfte vorgehalten werden sollen. Einverstanden war die Mehrheit der Kreisräte mit dem Vorschlag der CDU, dass schon Mitte des kommenden Jahres erneut geschaut wird, ob weitere Plätze reduziert werden können.