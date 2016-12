Landkreis plant mit zehn Koordinatoren Sie sollen Asylbewerber unterstützen – aber nicht nur. In Klingenberg läuft ein Vertrag aus.

Die Koordinatoren sind als Schnittstelle zwischen Bürgern, Behörden und Ausländern tätig. © dpa

Der Landkreis stellt 2017 mit Fördermitteln des Freistaats sogenannte Kommunale Integrationskoordinatoren ein. Wie Tilo Georgi, der Leiters des Ausländeramts am Freitag mitteilte, sollen bis zu zehn solcher Koordinatoren im Landkreis aktiv werden. Bisher war offen gelassen worden, wie viele Stellen geplant sind. Die Koordinatoren sind als Schnittstelle zwischen Bürgern, Behörden und Ausländern tätig. Sie werden also nicht nur Asylbewerber unterstützen. „Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird eine regionale Verteilung im Landkreis erfolgen“, sagt Georgi. „Dabei wird der dem Landratsamt angezeigte Bedarf von Städten und Gemeinden berücksichtigt.“ In Klingenberg, wo sich die größte Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises befindet, war bisher Ralf Schöne Ansprechpartner für Asylbewerber. Die Stelle läuft zum Jahresende aus (SZ berichtete). Ob er künftig als so ein Integrationskoordinator tätig sein wird, sei noch offen. (SZ/skl)

zur Startseite