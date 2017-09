Landkreis plant engeres Rettungsdienst-Netz Im Kreis Görlitz gibt es Orte, die nicht in der geforderten Hilfe-Frist von Rettungsdiensten erreicht werden. Das soll sich aber nun ändern.

Gehört zu den neueren Rettungswachen im Kreis: die am Klittener Ufer des Bärwalder Sees. Von hier aus fahren Retter auch teilweise in den Landkreis Bautzen. © andré schulze

Winter, Waltersdorf, Lausche, Notfall – Rettungsdienst, der innerhalb von zehn Minuten da ist? „Das kann schon sehr schwierig werden“, sagt der Großschönauer Bürgermeister Frank Peuker (SPD). Im Zweifelsfall müsse dann die örtliche Feuerwehr ausrücken.

Waltersdorf gehört zu einem der Orte im Landkreis Görlitz, die offiziell auf einer besonderen Liste stehen – Orte und Ortsteile, die nicht innerhalb der geforderten Hilfe-Frist erreicht werden können. Insgesamt sind davon über 15 000 Einwohner im Landkreis betroffen.

Der Görlitzer Kreistag beschäftigte sich während seiner jüngsten Sitzung mit dem Problem. Hintergrund ist die Fortschreibung des Bereichsplanes für den Rettungsdienst bis 2021. In 80 Prozent der Fälle wird die vorgeschriebene Frist von zehn Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes eingehalten. Aber es gibt eben auch Ausnahmen.

Dagegen will das Landratsamt jetzt etwas tun. Landrat Bernd Lange (CDU) will mit der Landesdirektion über zwei neue Rettungswachen verhandeln. Eine für Zittau, eine für den Bereich Rietschen, so Sozialdezernentin Martina Weber. „Vor allem für den Bereich Hirschfelde und das Zittauer Gebirge müsste sich die Situation verbessern“, sagte sie während der jüngsten Kreistagssitzung. Eine neue oder erweiterte Rettungswache in Zittau könnte dies leisten. Mit einer weiteren Rettungswache im Raum Rietschen sollen die langen Wege im Norden des Landkreises schneller bewältigt werden können.

Ein Problem ist zudem die Sperrung des Bahnüberganges in Niesky. „Es gab bereits zwei Beratungen zu diesem Thema“, so Landrat Bernd Lange. Es sei dauerhaft gesichert, dass der Rettungsdienst die Gleise unterqueren kann. Es werde extra für den Rettungsdienst ein entsprechender Tunnel gebaut. Der Kreistag stimmte dem neuen Bereichsplan Rettungsdienst übrigens mehrheitlich zu.

Diese Orte erreicht der Rettungsdienst nicht in der Zehn-Minuten-Frist:

in Krauschwitz: Skerbersdorf, Pechern, Werdeck, Podrosche,

in Groß Düben: Ortslage Groß Düben ohne Halbendorf,

außerdem: Schleife, in Trebendorf Mühlrose, in Boxberg Bärwalde, Nochten und Sprey, Rietschen, Hähnichen, in Rothenburg den Ortsteil Steinbach, Neißeaue, Beiersdorf, Jonsdorf, den Großschönauer Ortsteil Waltersdorf.

