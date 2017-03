Landkreis kündigt Mietverträge Die Gemeinde Hirschstein hat für die Unterbringung von Asylbewerbern Wohnungen bereitgestellt. Diese werden nicht mehr benötigt.

Wohnungen, die die Gemeinde Hirschstein zur Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellt hatte, werden nicht gebraucht. Der Landkreis hat die Mietverträge zum 31. März dieses Jahres gekündigt. Dies teilt Bürgermeister Conrad Seifert (CDU) mit.

Für die Wohnungen wurde zwar Miete bezahlt, sie waren aber nie belegt. Seit sich die Lage zur Unterbringung von Flüchtlingen entspannt hat, fährt der Landkreis seine Unterbringungskapazitäten zurück und kündigt insbesondere angemietete Objekte. Ab April stehen die Wohnungen in Prausitz für den öffentlichen Wohnungsmarkt zur Verfügung. „Wir haben auch schon Interessenten, können aber derzeit nicht vermieten, da es in einer Wohnung einen Wasserschaden gegeben hat“, so der Bürgermeister. (SZ/jm)

