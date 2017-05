Landkreis kann sich etwas leisten Die Landesdirektion Sachsen hat jetzt die Finanzpläne des Landkreises Meißen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 freigegeben.

Die Landesdirektion Sachsen hat jetzt die Finanzpläne des Landkreises Meißen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 freigegeben. Positiv sei zu bewerten, dass die Liquidität des Landkreises Meißen innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraumes bis 2021 gewährleistet ist, schreibt die Behörde. Zugunsten der finanziellen Leistungsfähigkeit spreche zudem, dass die Kommune in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 wie auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 in der Lage ist, ihre Kredittilgungen durch einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

Kritisch merkt die Landesdirektion an, dass der Landkreis Meißen seine Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis 2015 noch nicht festgestellt hat.

Der Haushaltsplan 2017 hat nach Angaben der Behörde im Ergebnishaushalt ein Volumen von circa 398,5 Millionen Euro. Für Investitionen sind 2017 Auszahlungen in Höhe von circa 11,0 Millionen Euro vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2018 steigt das Volumen des Ergebnishaushalts auf circa 400,9 Millionen Euro. Gleichzeitig steigen die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen auf rund 14,1 Millionen Euro.

Der Landkreis muss für beide Haushaltsjahre keine Kredite aufnehmen. Auch mittelfristig sind derzeit Kreditaufnahmen nicht geplant. (SZ/pa)

